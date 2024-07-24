Tras la caída del lunes, el dólar vuelve a subir en mercado local; en lo que va de 2024 la divisa aumenta 2,95%

Redacción El País

El dólar aumenta 0,14%, cotizando en un valor promedio de $ 40,173. Este martes, la divisa osciló entre $ 40,150 y $ 40,200 para cerrar finalmente en $ 40,180, con una variación de 0,12%, respecto al cierre anterior.

En lo que va de julio el dólar sube 0,46%, y en 2024 2,95%. A través de las pantallas de Bevsa, se hicieron 48 operaciones por US$ 23,50 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar subió cinco centésimos tanto a la compra como a la venta y cerró en $ 39,00 y $ 41,40 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar sube 0,38% y cierra en 5,5807 reales. En el mes aumenta 0,39% mientras que en el año sube 15,27%.

En Argentina, el dólar oficial aumentó 0,03% y cerró en 927,33 pesos argentinos. En lo que va de julio sube 1,68% y en el año 14,70%. El dólar blue cotizó en 1.445 pesos argentinos.

El UBI, Uruguay Bond Index, publicado por República Afap, que mide el riesgo país, bajó dos unidades (-2,6%) y cerró en 76 puntos básicos. Esta disminución se da con una cotización al alza tanto de los bonos uruguayos y mixta de los treasuries (bonos americanos). En lo que va del mes el riesgo país sube 3 unidades (4,1%) y en 2024 6 puntos básicos (8,6%).

El gobierno Central amplió su nota del tesoro en UI con vencimiento en enero de 2029. Licitó 350 millones de UI (US$ 53 millones). Finalmente, el monto adjudicado fue de 94 millones de UI (US$ 14 millones) con un rendimiento de 2,94%.