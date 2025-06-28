El planteo de Uruguay en inserción externa y la idea de Brasil de incorporar sectores al Mercosur

Uruguay apuntó ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la importancia de la diversificación de mercados, de una transición energética justa, de la promoción de la economía circular y de la expansión de las capacidades digitales para diversificar las economías y generar empleos de calidad.

Así lo indicó la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, en su discurso durante la segunda sesión plenaria de la Asamblea General de la OEA, celebrada en Antigua y Barbuda.

“Uruguay apuesta a una transformación productiva verde y digital, así como a una mayor y mejor inserción económica internacional”, puntualizó.

Asimismo, señaló que la experiencia de Uruguay en energías renovables demuestra que es posible “crecer cuidando el ambiente y generando un valor agregado”.

Valeria Csukasi, vicecanciller. Foto: Leonardo Mainé.

Por otra parte, Csukasi saludó al surinamés Albert Ramdin por su reciente designación como secretario general de la OEA (en reemplazo del uruguayo Luis Almagro) y dijo que asume dicha responsabilidad “en un contexto regional complejo, marcado por la necesidad urgente de renovar la confianza ciudadana en las instituciones democráticas”.

“Nuestra región atraviesa desafíos sin precedentes, caracterizados por tensiones institucionales y cuestionamientos a principios democráticos fundamentales”, detalló la vicecanciller.

Añadió que Uruguay considera que la democracia “no se reduce a procesos electorales transparentes, sino que es también un sistema de garantías, libertades, división de poderes participación plural e inclusión de las minorías”.

“Preocupan los discursos que llaman a la violencia contra grupos y minorías y la retórica que desacredita a la prensa y opositores, principalmente cuando viene de altas autoridades”, enfatizó en ese sentido.

Dijo también que Uruguay cree firmemente que la OEA debe acercarse a las preocupaciones de los pueblos y fortalecerse institucionalmente para cumplir efectivamente con su mandato.

“En este nuevo ciclo, es fundamental aprender de nuestras experiencias, capitalizar nuestras fortalezas regionales y guiarnos por los principios fundacionales de esta Organización”, indicó.

Organización de Estados Americanos (OEA). Foto: EFE

Piden incorporar

En tanto, Brasil, que asumirá la próxima semana la presidencia semestral del Mercosur, se propone plantear a sus socios la incorporación de los sectores automotriz y azucarero a las normas comerciales del bloque, informaron fuentes oficiales.

“Son dos sectores que, por razones específicas, están excluidos” del bloque y sobre los que hay “unas ciertas sensibilidades”, declaró en una rueda de prensa el director para el Mercosur de la Cancillería de Brasil, Francisco Cannabrava.

El diplomático explicó que, en el caso del sector automotriz, las normas que regulan el comercio dentro del Mercosur son fijadas mediante acuerdos bilaterales entre los países miembros, pero que en el caso del azúcar “ni siquiera eso existe”.

Mercosur. Foto: Mercosur.

En la misma rueda de prensa, la secretaria para América Latina y el Caribe de la Cancillería brasileña, Gisela Padovan, dijo que, aun cuando no se ha comenzado siquiera a negociar esa posibilidad, Brasil pretende plantearla durante el segundo semestre de este año, en el marco de su presidencia semestral del bloque.

La cumbre del Mercosur, que reúne a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, con Bolivia en proceso de adhesión, será realizada entre los próximos miércoles y jueves en Buenos Aires.

En la ceremonia de clausura, el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibirá la presidencia semestral de manos de su homólogo argentino, Javier Milei, de quien le separa un abismo en términos ideológicos, aunque eso no ha impedido mantener la cooperación tanto en lo bilateral como en el ámbito del Mercosur. En base a EFE