El impactante crecimiento de la industria fintech en América Latina, en el que Uruguay destaca como emergente

El sector Fintech, integrado por compañías que usan la tecnología para los servicios financieros, creció 340% entre 2017 y 2023 en América Latina y el Caribe y supera las 3.000 empresas emergentes, según un estudio.

Concretamente pasó de 703 empresas en 18 países en 2017, a 3.069 en 26 Estados en 2023, precisa un informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la compañía Finnovista en el marco de la quinta reunión anual de FintechLAC, que se celebra en Bogotá.

Este crecimiento "se debe a la alta demanda de los consumidores financieros, al estado de la infraestructura digital financiera y a la disponibilidad de una fuerza laboral especializada", indica el estudio.

Brasil sigue siendo el país de la región con el mayor número de emprendimientos fintech, con 24% del total, seguido de México (20%), Colombia (13%), y Argentina y Chile con 10% cada uno.

Los países que más crecieron en este ámbito en los últimos dos años fueron Perú, con 5,3% del número de empresas, seguido de Ecuador (3%) y República Dominicana (2,1%). En el caso de Uruguay, representa el 1,69% de los emprendimientos.

"Perú, Ecuador, República Dominicana, Uruguay, Costa Rica y Guatemala constituyen un conjunto de mercados emergentes que está desarrollándose con notable dinamismo, registrando un crecimiento anual promedio de 44% entre 2017 y 2023. Estos mercados pasaron de representar apenas el 7% del ecosistema regional en 2017 (48 emprendimientos), a casi 15% en 2023 (455 emprendimientos)", afirmó el BID en un comunicado.

En Uruguay, el sector se desarrolla con dinamismo Foto: Canva

A nivel regional, el segmento que más destaca es el de pagos y remesas.

Los emprendimientos fintech en América Latina "se enfocan en personas y empresas subbancarizadas o no bancarizadas, lo que muestra el impacto positivo de este sector en la inclusión financiera", señala el texto.

Pero, también están aquellas que se enfocan en criptoactivos.

Se identificó una mayor operación de empresas de criptoactivos en El Salvador, Chile y Panamá como países de origen. Además, las empresas operan en múltiples países, con una fuerte presencia en Argentina, Brasil, Colombia, México, Perú y Uruguay, lo que señala una estrategia de expansión regional. (En base a AFP)