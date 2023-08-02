El golpe en los mercados ante la decisión de Fitch de dejar de considerar a EE. UU. como el más seguro

Agencia EFE

Las grandes bolsas internacionales registraron pérdidas este miércoles después de que la agencia de medición de riesgo Fitch rebajara la calificación de la deuda de Estados Unidos, que hasta ahora tenía la nota máxima (triple A), aunque los analistas creen que la decisión tendrá un escaso impacto en los mercados.

Esa rebaja, anunciada el martes cuando las bolsas en EE.UU. ya estaban cerradas, ha sido peor recibida en los mercados de Asia, que fueron los primeros en abrir tras conocerse el anuncio de Fitch, y así Hong Kong ha retrocedido el 2,47 %, Tokio, el 2,3 %, Seúl, el 1,9 %, Shanghái, el 1,29 %, y la bolsa australiana, del 0,89 %.

Las plazas europeas siguieron su estela y registraban las mayores pérdidas del día en el primer tramo de la sesión, pero luego moderaron su caída, excepto Madrid.

La bolsa española ha perdido el 1,83 %, Londres y Fráncfort, el 1,36 % cada una; Milán, el 1,3 %; París, el 1,26 %; y el índice Euro Stoxx 50, que agrupa a las mayores cotizadas europeas, el 1,61 %.

Poco después del cierre bursátil en Europa los principales índices estadounidenses caen: El Dow Jones de Industriales un 0,6 %; el S&P 500, un 1,3 %, y, con más intensidad, el mercado tecnológico Nasdaq, un 2,5 %.

La agencia Fitch ya había puesto la nota de la deuda estadounidense en revisión negativa en mayo, un movimiento que suele anticipar una rebaja de la calificación del país.

Este martes, tras el cierre de Wall Street, Fitch anunció que retiraba la triple A debido al empeoramiento que prevé en los próximos tres años de la situación presupuestaria de EEUU y por las recurrentes complicaciones que surgen cada año al revisar el techo de deuda, explica Renta4 en un informe de mercado.

La decisión ha sido "una sorpresa negativa, pero de impacto limitado en el mercado", indican los analistas de Bankinter Broker, que recuerdan que la rentabilidad de los bonos estadounidenses sigue en torno al 4 % (tras la última subida de la Reserva Federal los tipos de interés están en el rango 5,25 %-5,5 %).

Asimismo, añaden que S&P ya retiró a EE.UU. la triple A en 2011 y que esta última agencia apenas tiene unas cuantas grandes economías con la máxima calificación (Canadá, Australia, Alemania, Holanda, Suiza y los países nórdicos).

El banco de inversión suizo Julius Baer señaló en un comentario de mercado que la rebaja tiene "limitadas" implicaciones en la inversión de forma inmediata, al tiempo que añade que los bonos del Tesoro estadounidense siguen siendo uno de los activos más líquidos y seguros del mundo.

"Los activos de riesgo estadounidenses -bolsa, bonos, dólar- seguirán percibiéndose como muy seguros", apostilla Banca March en un informe.

Pese a este limitado efecto, el Gobierno de EEUU ha cuestionado la rebaja y la secretaria del Tesoro de EEUU, Janet Yellen, ha criticado la decisión de Fitch por estar basada en "datos anticuados".

El rendimiento del bono a diez años de EE.UU., que por la mañana apenas variaba respecto a la víspera, sube unos 7 puntos básicos después de cerrar las bolsas en Europa, hasta el 4,088 %.

En los países de la eurozona el interés de la deuda también se ha moderado respecto a la mañana y las caídas rondan los dos puntos básicos, con el bono alemán, el más seguro de la región, en el 2,524 %, 2,7 puntos básicos menos que ayer.