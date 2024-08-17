El dólar aumentó en cuatro sesiones y bajó solamente en una a lo largo de la semana

Redacción El País

El dólar cerró la semana con una variación diaria al alza casi imperceptible 0,002% y cotiza a un valor promedio de $ 40,331.

Con una variación semanal a la suba (0,31%), la moneda en las últimas semanas viene mostrando una tendencia oscilante con aumentos y caídas alternados. Durante la semana, la divisa bajó solo un día (el miércoles -0,31%), aunque los aumentos del resto de los días de la semana no fueron suficientes como para superar el último máximo alcanzado (el miércoles 7 de agosto cerró a $ 40,405).

En la jornada de ayer, la divisa osciló entre $ 40,310 y 40,350 y cerró en el valor más bajo que fue -0,05% menor al cierre del día anterior. En lo que va de julio el dólar sube 0,142%, y durante 2024 acumula un incremento de 3,355%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana se realizaron 275 operaciones por un monto equivalente a US$ 161,20 millones. En el día de ayer, se hicieron 43 transacciones y se operaron US$ 24 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar disminuyó diez centésimos a la compra y se mantuvo igual a la venta, cerrando en $ 39,05 y $ 41,55 respectivamente. En su comparación “punta a punta” (en relación a las cotizaciones del viernes anterior), la cotización a la compra bajó diez centésimos y se mantuvo igual a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar sube mínimamente 0,03% y cierra en 5,4632 reales. En el mes bajó -3,51% y en el año acumula una suba de 12,85%.

En Argentina, el dólar oficial baja -0,21% y cierra en 944 pesos argentinos. En lo que va de julio sube 1,21% y en el año 16,77%. El dólar blue cotiza en 1.345 pesos argentinos.

El euro cayó este jueves por debajo de los US$ 1,1, valor que sobrepasó ayer por primera vez en siete meses. El Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio en US$ 1,1011.

El Uruguay Bond Index, publicado por República Afap, que mide el riesgo país cierra en 73 puntos básicos (-1,4% con respecto al cierre anterior) y en una semana baja -14,1%. Esto se da junto a una cotización al alza tanto de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos americanos). El riesgo país varía -12 unidades (-14,1%) durante agosto y en 2024, sube tres puntos básicos (4,3%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio de la semana fue 8,49%, dentro del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).