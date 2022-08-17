El desafío que tiene el gobierno ante estimaciones que no ceden como se espera

ENCUESTA

Analistas previeron que la inflación este año será de 8,73%, lo que implicó un aumento en comparación con la proyección del mes anterior cuando habían estimado una inflación de 8,6%.

El Banco Central (BCU) publicó ayer la Encuesta de Expectativas de Inflación correspondiente al mes de agosto, a través de la cual los analistas elevaron sus proyecciones para este año y los próximos dos. Además, el regulador publicó la Encuesta de Expectativas Económicas, cuyas previsiones sobre el nivel de actividad se mantuvieron casi inalteradas.

Los economistas, consultoras, bancos y AFAP previeron en mediana -se ordenan las respuestas de menor a mayor y se toma la del centro- que la inflación este año será de 8,73%, lo que implicó un aumento en comparación con la proyección del mes anterior cuando habían estimado una inflación de 8,6%.

Las respuestas oscilaron entre un mínimo de 8,20%, un máximo de 9,60% y un promedio de 8,73%.

Para 2023, los analistas prevén una inflación de 7,40%, levemente por encima de la proyección del 7,15% realizada en julio. Para ese año, las respuestas oscilaron entre un mínimo de 6,85%, un máximo de 8,70% y un promedio de 7,39%.

En tanto, de cara al año 2024, la previsión es que la suba de precios sea de 6,6%, mientras que en julio habían proyectado que el indicador se ubicaría en 6,5%. En este caso, las respuestas variaron entre una proyección mínima de 5,90% y una máxima de 7,92%.

Actividad

En lo que respecta a las previsiones de los analistas en torno a la actividad económica del país, en la edición del mes de agosto estos proyectaron -en mediana- que el Producto Interno Bruto (PIB) uruguayo tendrá un crecimiento de 4,73%, casi igual a la previsión del mes anterior cuando habían pronosticado un PIB de 4,70%.

En este caso, las respuestas variaron entre un mínimo de 4%, un máximo de 5,24% y un promedio de 4,78%.

En tanto, para 2023 los analistas esperan que la economía uruguaya crezca un 3%, al igual que lo que habían estimado en la encuesta del mes de julio. Las respuestas variaron entre el 2% y el 3,90% y registraron un promedio del 2,95%.

De cara al año 2024, los agentes consultados señalaron que prevén que el PIB registre una expansión de 2,50%, mientras que en el mes de julio habían estimado un crecimiento del 2,60%.