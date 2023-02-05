El consejo del FMI a la economía China

La economía china crecerá un 5,2% en 2023 tras el final “antes de lo esperado” de la política nacional de ‘cero covid’ pero aún hay un “alto nivel de incertidumbre” por la evolución del coronavirus o problemas ya existentes como la crisis inmobiliaria, indicó el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En su evaluación anual sobre el estado y las perspectivas de la economía china, la institución explicó que el citado repunte —según los datos oficiales, el Producto Interno Bruto (PIB) nacional creció un 3% en 2022— vendrá también dado por la recuperación del consumo privado.

Sin embargo, debido a los “significativos riesgos a la baja” y a una brecha de producción todavía negativa, el FMI recomendó a las autoridades chinas que eviten un “endurecimiento prematuro” de las políticas macroeconómicas.

El subdirector del Departamento de Asia-Pacífico del organismo, Thomas Helbling, también conminó al gigante asiático a “volver a acelerar” planes clave de reforma para dar un nuevo impulso a las perspectivas futuras de crecimiento de la economía china, afectadas por las tendencias demográficas —en 2022, la población del país se redujo por primera vez en más de 60 años— y la ralentización del aumento de la productividad.

Entre los riesgos citados por el FMI para el presente ejercicio figuran “posibles disrupciones económicas” derivadas de las distintas oleadas de contagios de la covid y un frenazo “más fuerte de lo esperado” en el sector inmobiliario.

Asimismo, la institución advirtió que la reapertura nacional tras casi tres años de aislamiento y restricciones podría provocar presiones inflacionistas más intensas de lo anticipado.

Para garantizar la recuperación económica en 2023, el Fondo recomendó una postura fiscal “neutra” en la que el gasto se incline más hacia los hogares y una política monetaria que ofrezca un “acomodo adicional”, debido a que la actividad todavía presenta una “atonía significativa” y a que las presiones inflacionarias permanecen “débiles”.

Los expertos se refirieron también a las restricciones a la compra de semiconductores impuestas por Estados Unidos para tratar de impedir que el país asiático pueda desarrollar proyectos de Inteligencia Artificial o de computación cuántica de última generación.

Helbling advirtió sobre los riesgos de contribuir a una fragmentación geo-económica, que podría llevar a los países afectados a sufrir pérdidas considerables de su PIB. [EFE]

