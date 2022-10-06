El Banco Central toma medida ante inflación, en línea con lo que esperaban analistas, al subir tasa
DECISIÓN
El Comité de Política Monetaria del Banco Central (BCU) resolvió incrementar la tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos hasta 10,75%, luego que la inflación se aceleró en septiembre.
Como lo esperaban los analistas consultados por El País ayer y como había dejado entrever la autoridad monetaria, el Banco Central (BCU) elevó su tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos.
La misma pasará de 10,25% a 10,75% a partir de mañana. La tasa de interés que es "el precio del dinero" (lo que los bancos se cobran entre sí por préstamos a un día en pesos- busca moderar las presiones inflacionarias por el lado de la demanda (al hacer más atractivo el ahorro que el consumo vía encarecimiento del crédito bancario) y alinear las expectativas de los analistas, empresarios y el mercado.
La decisión fue tomada por mayoría del directorio (el representante del Frente Amplio, Ignacio Berti votó en contra) tras la reunión del Comité de Política Monetaria (Copom) que integran el directorio y los técnicos del BCU.
En un escueto comunicado, el Copom del BCU "reiteró su preocupación por la rigidez de las expectativas de inflación de los agentes".
Por eso y atendiendo al contexto internacional y local, "entendió necesaria y oportuna la suba referida de 50 puntos básicos" en la tasa de interés de referencia, "de acuerdo con los anuncios realizados previamente, y manteniendo la senda para las sesiones siguientes del Comité de este año, que llevaría a niveles de tasa consistentes con la convergencia de las expectativas hacia el rango meta", añadió.
La inflación en los 12 meses a septiembre se aceleró y alcanzó a 9,95%.
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