La suba de precios en Uruguay está cerca del 10%, ¿qué medida puede tomar hoy el Banco Central?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Índice de Precios del Consumo (IPC) subió 0,84% en septiembre y en los últimos 12 meses alcanzó casi al 10% (fue 9,95%), el mayor guarismo en dos años. Además, la inflación acumulada en nueve meses ya está en 8,65%.

El aumento de precios está lejos de la meta del gobierno de entre 3% y 6%.



Hoy el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central (BCU) evaluará la situación y resolverá una suba de la tasa de referencia (actualmente en 10,25%) que si sigue lo pautado previamente aumentaria 50 puntos básicos (a 10,75%).



¿Es suficiente esto para moderar el aumento de precios o el BCU debería ser más agresivo? ¿Hay otra visión?



Economistas consultados por El País respondieron.

El socio de Vixion Consultores, Aldo Lema indicó que “la inflación de septiembre estuvo fuertemente influida por el alza de frutas y verduras. De hecho, tanto la variación mensual como interanual del IPC subyacente (núcleo) se moderaron el mes pasado”.



“Con las actuales expectativas de inflación y evolución del PIB (capacidad ociosa), la regla monetaria prescribe que la tasa debería subir a 12%”, añadió. Eso podría darse con un alza de 50 puntos básicos hoy, otra de 50 puntos en noviembre y 25 puntos en diciembre.



Para el director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo, Agustín Iturralde, el BCU debería subir 75 puntos básicos la tasa para que quede en 11%.



La socia de Exante, Florencia Carriquiry dijo que “la sorpresa inflacionaria” vino por el lado de frutas y verduras con subas de 4,35% y 13,31% respectivamente. Si se excluyen esos productos y los administrados (tarifas, cuota de mutualistas, cigarrillos), no hay sorpresas y en Exante mantienen la previsión de que la inflación tienda a ceder (por caída de precios de commodities principalmente). Por eso, estimó que la tasa cerrará 2022 entre 11% y 12%.

“Aun cuando la inflación de septiembre se explique por el componente volátil de las frutas y verduras, es muy factible que los analistas continúen reportando expectativas de inflación por encima de la meta para el mediano plazo. Con lo cual el BCU se verá en la necesidad de reforzar la señal de política contractiva con un nuevo aumento en la tasa, que podría ser de 50 o incluso 75 puntos básicos”, evaluó el economista jefe de KPMG, Marcelo Sibille.



El gerente de Consultoría de CPA Ferrere, Nicolás Cichevski afirmó que “el escenario base sigue siendo de una suba de 50 puntos básicos, atendiendo a un contexto externo más desafiante”, pero no le sorprendería si el alza es de 75 puntos “sobre todo en base a las expectativas de inflación de los empresarios” que subió de 8% a 8,3% por primera vez en un año y el dato de agosto de inflación tendencial.



Para Ramón Pampín gerente de Consultoría de PwC, la tasa “aún tiene cierto margen para subir y en mi caso respetaría la interpretación de la información del dato de septiembre, y no alteraría la decisión de 50 puntos básicos, pero también se entendería alguna sorpresa por parte del BCU”. Añadió que “las batallas contra la inflación, en Uruguay, utilizan mayormente el canal del tipo de cambio” y es una “señal” a atender.



En el equipo de Adcap Securities Uruguay creen que el BCU subirá la tasa en 75 puntos básicos porque la economía sigue creciendo a buen ritmo y porque las expectativas de inflación aumentaron. Aunque no les sorprendería que fuera de 50 puntos, por la “consistencia” del BCU entre lo que dice y lo que hace.

Una visión diferente planteó el economista Javier de Haedo quien afirmó que “ya empezó el proceso deflacionario”, porque “ha bajado el precio de la carne, están bajando los granos y el petróleo (y ya se dieron reducciones de naftas en Uruguay). Además, se “desaceleró el crecimiento de la economía”, por lo que “no sería razonable” que el BCU volviera a subir la tasa y “sería una buena señal” mantenerla e incluso bajarla 25 puntos “para acompañar” la suba del dólar a nivel global.