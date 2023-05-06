El Banco Central quiere investigar si Uruguay es un país caro y por qué, sepa qué hará

El Banco Central (BCU) convocó a investigadores para que ayuden a comprender qué hay de cierto en la percepción sobre que Uruguay es un país caro, según un comunicado de la autoridad monetaria.

En el marco del proceso, el pasado 4 de mayo se realizó una reunión con los interesados donde se explicó el objeto y alcance del llamado por parte del presidente del BCU, Diego Labat, y el gerente de Investigaciones Económicas del BCU, Jorge Ponce.

El BCU contratará hasta cinco trabajos para identificar los factores que determinan diferencias significativas entre precios clave de bienes y servicios y su valoración para la economía uruguaya. Los trabajos de investigación permitirán que, una vez identificados esos factores, se cuantifiquen sus efectos sobre el bienestar de los individuos, siendo “bienvenidas las propuestas conducentes a la reducción de las diferencias de precios”, señala el comunicado.

En el llamado se aclara que el producto final debe ser original y superar discusiones ya abordadas con respecto a desalineamientos cambiarios o al excedente de exportadores. En particular, los investigadores deberán tener como marco teórico la ley de un solo precio y dirigir esfuerzos a estudiar los motivos por los cuales la misma no se cumple por períodos relativamente prolongados de tiempo.

A modo de ejemplo: 1) distorsiones al funcionamiento de los mercados (competencia); 2) factores institucionales y costos burocráticos; 3) efectos no intencionados de políticas públicas sobre el nivel de precios. Podrán utilizar un enfoque macroeconómico o uno microeconómico o una combinación de ambos. El BCU sugiere tomar como punto de partida el Índice de Precios del Consumo (IPC) y concentrar el análisis en las cinco agrupaciones con mayor peso, es decir: Alimentos y bebidas no alcohólicas; Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Transporte, quedando otras dos agrupaciones a criterio del investigador. La combinación de las ponderaciones en el IPC con las brechas de precios de esos rubros permitirá estimar la incidencia de los desvíos de precios en el bienestar general.

La recepción de consultas y solicitud de prórroga de apertura de ofertas será hasta las 15 horas del 15 de mayo de 2023 mediante el correo electrónico compras2@bcu.gub.uy.

La apertura electrónica de ofertas será hasta las 15 horas del 31 de mayo de 2023 en el sitio web de Compras Estatales: www.comprasestatales.gub.uy

Por más detalles y obtención del pliego (sin costo), se puede acceder al texto del mismo, ingresando al sitio web de Compras y Contrataciones del Estado o al del BCU.