Dueña de Sinergia Faro (ex Sheraton) y hotel Aloft canceló deuda de obligaciones negociables por US$20 millones

Redacción El País

La Bolsa de Valores de Montevideo (BVM) envió una comunicación a la Intendencia de Regulación Financiera del Banco Central (BCU), con fecha 17 de diciembre, en la que señala que “esta entidad, en calidad de Representante de la Emisión de Obligaciones Negociables de la empresa Tonosol S.A., informa que “se efectivamente procedió (en el día mencionado) al rescate anticipado el 100% de las Obligaciones Negociables de la Serie Nro. 1 emitidas de acuerdo con el Documento de Emisión, haciendo uso del derecho de rescate anticipado condicionado al otorgamiento de un crédito sindicado solicitado a los Bancos Itaú, Santander, BBVA y Scotiabank”.

De esta forma, Tonosol S.A. ֫—propietaria del hotel Aloft y de Sinergia Faro (el exhotel Sheraton)— canceló su deuda de obligaciones negociables, por un monto de US$ 20 millones, según el comunicado que aparece en la página web del BCU.

El País informó el pasado octubre que Tonosol había resuelto la cancelación anticipada de la deuda que emitió en el mercado de valores el 17 de diciembre de 2019, por el citado monto. Esto ocurre luego que la calificadora FixScr anunciara que le bajaba la calificación de la deuda a la empresa de BBB-(uy) a BB+(uy), y a la deuda de A-(uy) a BBB-(uy).

Fachada del edificio sede de Sinergia Faro, antiguo Hotel Sheraton en el barrio Punta Carretas de Montevideo, ND 20230629, foto Leonardo Maine - Archivo El Pais Leonardo Maine/Archivo El Pais

En una comunicación anterior al BCU, Tonosol S.A. había anunciado que preveía que "a partir del cuarto año, cancelar de forma anticipada capital e intereses", lo que ya se cumplió en 2023.

El rescate (recompra) de las ON (obligaciones negociables) debía ejecutarse entre el 15 de diciembre de 2025 y el 15 de enero de 2026. En caso de que el rescate se formalizara antes del 16 de diciembre de 2025 inclusive, se abonaría un precio equivalente al 103,5% del capital e intereses adeudados a la fecha del efectivo pago, según se informó.

En cambio, si el rescate se formalizaba a partir del 17 de diciembre de 2025, se abonaría un precio equivalente al 102% del capital e intereses adeudados a la fecha del efectivo pago.

Los antecedentes

El 15 de diciembre de 2020 se concretó la venta del 100% del paquete accioniario de Tonosol S.A. (propietaria en ese entonces de los hoteles Sheraton y Aloft Montevideo) a la sociedad White Elephant Properties LLC.

Aloft

La firma resolvió entonces la reconversión del hotel Sheraton en coworking y coliving bajo la marca Sinergia, mientras que Aloft siguió operando como hotel con un contrato de gerenciamiento con Marriott International (que está vigente hasta 2032).