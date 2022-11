El dólar cerró octubre con la mayor caída en siete meses: los detalles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En el mes de octubre, el dólar cortó con una racha de tres subas mensuales consecutivas, luego de que en la variación “punta a punta” (es decir, en comparación con el último día de septiembre) de la divisa fue a la baja en 2,7%.

La caída del mes de octubre significó el mayor descenso del dólar en siete meses, desde marzo de este año cuando había retrocedido 3,33%. El descenso de octubre se dio luego del alza que la divisa había registrado en los tres meses previos. En concreto, el dólar aumentó en julio un 2,69%, en agosto el alza fue de 0,06% y en septiembre se había incrementado un 1,89%.



Durante el mes de octubre, el billete verde no tuvo un comportamiento claro, de hecho, fue alternando aumentos con caídas de poca magnitud, pero siempre con un acumulado negativo. Sin embargo, en el cierre del mes se registraron cinco descensos consecutivos que llevaron a profundizar la caída mensual.



De los 20 días en los que hubo cotización, en 11 lo hizo a la baja y en 9 al alza. En este sentido, el mayor descenso diario se dio el 3 de octubre cuando la divisa retrocedió 1,26% respecto a la jornada previa, lo que significó la mayor caída diaria en cuatro meses y medio. En tanto, el ascenso más importante se registró el 7 de octubre, cuando el dólar subió 0,30% respecto a la jornada anterior.



La cotización mínima se dio el 28 de octubre con un valor promedio de $ 40,569, este valor se alcanzó luego de cinco descensos consecutivos y fue el mínimo en dos meses, dado que el 26 de agosto había cotizado en $ 40,421. De forma contraria, la máxima cotización se dio el 18 de octubre con un valor promedio de $ 41,288.

Ayer, el dólar corto la racha de cinco descensos consecutivos, con un aumento de 0,1% y cotizó en un valor promedio de $ 40,608. En la jornada de este lunes, la divisa osciló entre $ 40,55 y $ 40,65 para cerrar finalmente en el máximo. El valor de cierre implicó una suba de 0,25% respecto al anterior.



En lo que va del año, la divisa norteamericana acumula una caída de 9,14% y en los últimos 12 meses la baja es del 8,07%.



El promedio diario del dólar en octubre fue $ 41,062, lo que significó un aumento de 0,29% respecto al mes anterior. Este es el segundo incremento consecutivo y el tercero en lo que va de 2022, dado que en septiembre subió 1,20% y en julio el incremento fue de 2,91%.



En las pizarras del Banco República (BROU), en octubre el dólar bajó $ 1 para la compra y $ 1,10 para la venta. El promedio pizarra mensual de compra fue $ 39,82 y el de venta fue $ 42,25. Ayer, el valor pizarra subió 15 centésimos para la compra y 5 centésimos para la venta y cerró en $ 39,45 y $ 41,85, respectivamente.



A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), durante el mes de octubre se realizaron un total de 686 transacciones por un monto equivalente a US$ 355,20 millones. El día de mayor operativa en el mes fue el 24 de octubre cuando se transaron U$S 34,70 millones en un total de 64 operaciones. En tanto, ayer se operaron U$S 28,5 millones en 57 transacciones.

Panorama regional

En Brasil, el principal mercado de referencia en materia cambiaria, el día después de las elecciones presidenciales el dólar bajó 1,65% y finalizó en 5,257 reales.



En el mes de octubre, el dólar en el país vecino registró una caída de 2,77% y en lo que va del año el retroceso acumulado es del 5,80%.



De forma contraria, en Argentina, el dólar oficial subió un 0,57% y cotizó en un valor de 156,91 pesos. En el acumulado del mes, la divisa oficial registró un incremento del 6,51% y en lo que va del año sube 52,76%.

Reunión de la FED

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos terminará este miércoles su reunión de política monetaria de dos días, en la que previsiblemente decidirá una nueva suba de los tipos de interés para luchar contra una inflación desbocada. Los ojos del mercado están ya puestos en esa reunión, en la que se espera que la FED eleve la tasa de interés en 0,75%. Actualmente el rango está en entre 3% y 3,25%.



La atención de los inversores se centrará en los comentarios del presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell, que podría dar pistas sobre si la Fed reducirá el tamaño y el ritmo de los aumentos de tasas, o continuará con los esfuerzos para controlar el aumento de los precios.



Una nueva suba por parte de la Fed implicaría el sexto aumento en las tasas de interés desde el mes de marzo, las cuales están en el nivel más alto de los últimos 14 años.

Riesgo país y tasa

El UBI, Uruguay Bond Index, publicado por República Afap que mide el riesgo país, subió 6 unidades (5,8%) y cerró en 109 puntos básicos. Este aumento se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos americanos). En octubre el riesgo país bajó 16 unidades (12,8%) mientras que en el año aumenta 4 puntos básicos (3,8%).



El 6 de octubre el Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central resolvió un nuevo incremento de la tasa de política monetaria, en esta instancia de 50 puntos básicos, fijando el nuevo objetivo en 10,75%.



La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) promedio del mes fue 10,73%, levemente por debajo del valor objetivo que fijó el regulador para la tasa de referencia.

La competitividad volvió a caer por séptima vez seguida

En septiembre la competitividad externa de productos uruguayos medidos en dólares volvió a caer por séptima vez consecutiva, en esta instancia un 0,9%, según los datos publicados ayer por el BCU.



A nivel interanual, es decir al comparar con igual mes del año anterior, el tipo de cambio cayó 7,13%. La pérdida de competitividad de septiembre frente a agosto -que conlleva un aumento de los precios de los bienes uruguayos medidos en dólares en relación con la de sus principales socios comerciales-, se explica tanto por una pérdida en la competitividad frente a los países de la región como así también por los extrarregionales.



Al evaluar lo sucedido respecto a los socios de la región, el índice cayó 0,51% en su comparación mensual. Se dio una mejora respecto a Argentina de 0,29%, mientras que frente a Brasil el indicador retrocedió 1,50%.



A nivel interanual, el índice de competitividad subió por tercera vez consecutiva, esta vez 2,18%. La mejora se da por un aumento frente a Argentina (9,32%), que logra contrarrestar la caída de 5,54% frente a Brasil.



En relación a los extrarregionales, la competitividad bajó 1,24% frente al mes anterior y 14,17% frente a igual período del año pasado.



Fue la octava baja consecutiva a nivel interanual, explicada por una caída frente a todos los países considerados.



El descenso más importante fue con Reino Unido (20,79%).