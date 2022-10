El dólar se fortalece en el mundo y se reavivan temores de crisis, mientras en Uruguay sube menos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En septiembre el dólar se fortaleció a nivel global ante casi todas las monedas, lo que hace temer por una crisis de proporciones como la que ocurrió en 1997.

Uruguay no fue la excepción y la moneda estadounidense subió por segundo mes en el año “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del último día de agosto). En septiembre la divisa aumentó 1,9%, en agosto estuvo “planchado” (con una mínima suba de 0,06%) y en julio se había incrementado 2,69%.



En la primer parte del mes el dólar alterno ascensos con caídas, sin un comportamiento claro, pero en los últimos días se dieron siete aumentos consecutivos que llevaron a que el acumulado mensual fuera positivo. En estas siete jornadas el billete verde subió 2,7%, influenciado por lo que ocurrió en otros países del mundo, aunque de forma mucho más gradual.



El alza de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed, el banco central estadounidense), enfrascada en su lucha contra la inflación en un contexto de pujante economía, hace fortalecer al dólar y el valor de otras monedas se erosiona hasta límites inexplorados, como ocurre con la libra esterlina, la rupia india, la libra egipcia o el won de Corea del Sur.



En Uruguay en septiembre de los 22 días en los que hubo cotización, en nueve lo hizo a la baja y en 13 al alza. El mayor descenso diario fue el 22 de septiembre cuando retrocedió 0,52% (la mayor caída diaria en un mes y medio). El aumento más pronunciado se dio este lunes cuando subió 0,76% (el mayor aumento diario en casi dos meses).

La cotización mínima se dio el 22 de septiembre con un valor promedio de $40,626, este valor se alcanzó luego de tres descensos consecutivos y fue mínimo en casi un mes. La máxima cotización se dio ayer con un valor promedio de $ 41,736 (máximo en dos meses) y un aumento respecto a la jornada previa de 0,35%. En la jornada, la divisa cotizó entre $ 41,70 y $ 41,80 para finalizar en el mínimo. El valor de cierre subió 0,12% respecto al jueves.



En la semana “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes anterior) el dólar subió 2,13%, la mayor suba semanal en dos meses y medio.



En el año el dólar acumula una caída de 6,62% y en los últimos 12 meses baja 2,81%.



El valor promedio mensual del dólar fue $ 40,944, un aumento respecto al mes anterior de 1,2%. Este incremento es el segundo en lo que va de 2022, ya que en julio subió 2,91%.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), en septiembre el dólar subió 70 centésimos para la compra y 80 centésimos para la venta “punta a punta”. El promedio mensual de compra fue $ 39,73 y de venta $ 42,16.



Ayer el dólar al público bajó 5 centésimos para la compra y subió 5 centésimos para la venta, cerrando el mes en $ 40,45 y $ 42,95 respectivamente.



Durante el mes de se realizaron a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) un total de 718 transacciones por un monto de US$ 380,7 millones. El día de mayor operativa fue el 22 de septiembre donde se negociaron US$ 31 millones en 59 operaciones. Ayer se operaron US$ 28 millones en 55 transacciones.

¿Por qué se fortalece?

En la región, el dólar subió más que en Uruguay en el mes. En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el billete verde se incrementó ayer 0,28% y finalizó en 5,4066 reales. En el mes la moneda estadounidense en Brasil aumentó 4,39%, mientras que en 2022 retrocede 3,12%.



En Argentina, el dólar oficial subió ayer 0,17% y cerró en 147,32 pesos argentinos. En el mes aumentó 6,19% y en el año se incrementa 43,42%.



El billete verde sube, porque es lo que le conviene a su emisor, la Fed. “Con la inflación tan alta (...) la Fed ve al dólar fuerte como una bendición”, según Christopher Vecchio, de DailyFX. Eso “contribuye a apartar a la economía (estadounidense) de presiones inflacionarias adicionales”, ya que el país paga más barato sus productos importados.



China y Japón (las dos principales economías después de la estadounidense) contribuyeron en las últimas semanas a las turbulencias en el mercado de cambios. El yen japonés y el yuan chino cayeron recientemente a mínimos en 24 y 14 años, respectivamente.

Cotización del dólar.

“Los movimientos son claramente extremos”, resumió Brad Bechtel, del banco de inversión Jefferies. “Y el dólar puede ir mucho más lejos. Por lo tanto, podríamos encontrarnos en una situación desastrosa” para algunas monedas, añadió.



Los “países con fundamentos (económicos) más débiles serán seguramente los primeros en ser puestos a prueba” en caso de que la temperatura suba en el mercado de cambios, sostuvo Win Thin de BBH Investor Services.



El temor a una desestabilización reaviva el recuerdo de la crisis asiática de 1997, que se disparó por la devaluación de la moneda tailandesa, el baht.



Para Erik Nelson, de Wells Fargo, la diferencia notable con 1997 es que “no hay demasiadas paridades fijas (de tipo de cambio) hoy, al menos entre los grandes países emergentes”.

Competitividad

En tanto, en agosto la competitividad externa de productos uruguayos medidos en dólares bajó 1,32%, la sexta caída en lo que va del año, la que se dio luego de que en julio el tipo de cambio real aumentara un 1,37%, según los datos publicados ayer por el Banco Central.



A nivel interanual, es decir al comprar con agosto del año anterior, el tipo de cambio real cayó por sexto mes consecutivo, en esta instancia 7,05%. [CON INFORMACIÓN DE AFP]