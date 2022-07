¿Cuáles fueron los departamentos de Uruguay que más exportaciones hicieron?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El año pasado, las exportaciones de bienes uruguayos crecieron 43% frente a 2020 al totalizar ventas por US$ 11.549 millones y aumentaron 26% en comparación con 2019, es decir, frente a los niveles pre pandemia. El registro de 2021 significó el “mayor nivel histórico” en valor de ventas al exterior desde que el instituto de promoción de inversiones, exportaciones, e imagen país, Uruguay XXI, cuenta con información.

¿Cuáles fueron los departamentos que más exportaron ese año? ¿Qué productos vendieron y a qué países? ¿Cuáles son las zonas del país más rezagadas en términos de exportación?



Estas preguntas fueron respondidas por un informe de Uruguay XXI publicado recientemente, a través del cual se cuantificaron las exportaciones de bienes del país, desagregadas por departamento para el año 2021.

Departamentos

Al analizar las zonas del país que más exportaron en 2021, los tres líderes fueron Colonia, Montevideo y Canelones, aproximadamente el 54% de las exportaciones de bienes tuvieron su origen en estos departamentos.



En primer lugar, Colonia representó el 20,7% de las exportaciones el año pasado con ventas totales por US$ 2.238 millones y se destacó la participación de las ventas al exterior desde zonas francas.

La participación de este departamento en 2021 fue casi idéntica a la del año anterior cuando representó el 20,3% del total. Entre las más relevantes, en Colonia se encuentran la planta de celulosa de Montes del Plata y la planta de concentrado de bebidas de PepsiCo. Los productos más exportados por este departamento en 2021 fueron: celulosa (66% del total), soja (15%) y carne bovina (8%).



El segundo departamento con más cantidad de exportaciones fue Montevideo, con una participación de 16,8% en el total de bienes exportados en 2021 y con ventas totales por US$ 1.822 millones. La participación de la capital del país fue casi idéntica a la registrada en 2020 cuando representó el 16,4% del total.



Desde Uruguay XXI explicaron que los bienes exportados desde Montevideo son “mayormente productos industrializados”, dado que la producción agrícola en esta zona “es marginal”.

Los productos más exportados por la capital del país fueron: vehículos (9%), carne bovina (8%), productos farmacéuticos (8%), soja (8%) y madera (7%).



Canelones fue el tercer departamento que más exportó con casi el 16,6% de las ventas al exterior en 2021 y un total generado de US$ 1.798 millones.



El desempeño de este departamento mejoró de un año a otro, puesto que en 2020 las exportaciones desde Canelones habían representado el 15% del total.

Exportaciones por departamentos.

En este departamento hay una “amplia variedad de industrias exportadoras”, algunas vinculadas con la transformación de productos agropecuarios, aunque también exportó productos farmacéuticos, lácteos, plásticos y madera.



Los productos más vendidos al exterior por Canelones en 2021 fueron: carne bovina (55%), subproductos cárnicos (9%), productos farmacéuticos (7%) y plásticos (6%), entre otros.



En tanto, Río Negro y San José se posicionaron como los otros dos departamentos líderes en 2021, con una participación en el total del 8,2% y 6,7%, respectivamente.



En el primer caso, las exportaciones totalizaron US$ 886 millones, explicado principalmente por las ventas de celulosa desde la planta de UPM ubicada en ese departamento.

En el caso de San José, las exportaciones en 2021 totalizaron los US$ 727 millones debido a la importante producción del sector lácteo, carne bovina, plásticos, entre otros.



El restante 31% de los bienes exportados el año pasado, se originaron desde los 14 departamentos restantes, siendo Lavalleja y Maldonado los de menor participación en el total.



En el caso de Lavalleja este departamento tuvo una participación del 0,3% en el total exportado en 2021, con ventas por US$ 30,8 millones.



El desempeño de este departamento había sido levemente mejor en el año 2020 cuando Lavalleja tuvo una participación del 0,5% en el total y ventas por US$ 40 millones. Los productos más vendidos por Lavalleja fueron: arroz (93%), pescados y productos del mar (3%) y otros productos agropecuarios (1%).

En tanto, en el caso de Maldonado, este departamento tuvo una participación del 0,2% en el total exportado en 2021, con ventas por US$ 19,3 millones.



En comparación con el desempeño del año previo, Maldonado mejoró puesto que en 2020 había tenido una participación del 0,1% en el total exportado con ventas por US$ 8,5 millones. Los bienes más vendidos por este departamento en 2021 fueron caucho (49%), vino (33%) y otros alimentos (8%).



Los resultados del estudio de Uruguay XXI no refieren al punto de salida del bien exportado (comercialización), sino a la localización del establecimiento donde los productos tuvieron su última transformación.



Además, para estimar el valor exportado de cada producto por departamento y el destino de exportación, el informe de Uruguay XXI utilizó datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y complementó con otras fuentes primarias de información.