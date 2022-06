“Dame más gasolina”: la canción sinónimo de protestas por precios de combustibles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El elevado costo de los combustibles en América Latina ha hecho que transportistas y productores de alimentos salgan en los últimos días a las calles a gritarle a sus respectivos gobiernos que necesitan “más gasolina” a precios justos para no apagar los motores de la productividad en la región.

En las protestas que se han generado en junio los manifestantes latinoamericanos han coreado el estribillo de la popular canción de Daddy Yankee “Dame más gasolina... cómo le encanta la gasolina”, para llamar la atención de las autoridades.



Así, por ejemplo en Perú, que paga una de las gasolinas más cara de la región, según un estudio de Bloomberg difundido el pasado 22 de junio, los transportistas de carga pesada comenzaron una huelga indefinida para exigir la reducción del precio del combustible, la restitución del transporte de mercancías como servicio público y la regulación de peajes, entre otros temas.



El análisis de Bloomberg asegura que en Perú se pagan hasta US$ 6,2 por galón, seguido de Brasil (US$ 5,8), Chile (US$ 5,4), Paraguay (US$ 5,3), México (US$ 4,6), Argentina (US$ 3,7), Ecuador (US$ 2,6), Colombia (US$ 2,3) y Bolivia (US$ 2,1).

Uruguay no está incluido en el análisis, pero el precio por litro de la Súper 95 era de US$ 2,07 y el de la Premium 97 de US$ 2,12 a ayer. Eso equivale a US$ 7,86 y US$ 8,06 por galón respectivamente, con lo que es la más cara de América del Sur.



En Perú el gobierno declaró “estado de emergencia” durante 30 días en la red vial nacional, lo que supone restringir derechos constitucionales como el libre tránsito por carretera, para evitar desórdenes públicos.



En Argentina, la escasez de gasoil se agrava desde hace semanas y ya se ha extendido a prácticamente todas las provincias, lo que ha derivado en fuertes protestas de sectores del transporte de carga como las que este martes cortaron uno de los principales accesos a Buenos Aires.

La mecha que ha encendido el “polvorín” en el que se ha convertido Ecuador desde hace dos semanas también ha sido, precisamente, el precio de los combustibles. Aunque en este país las tarifas de la gasolina de 85 octanos y del diésel está congeladas en US$ 2,55 y US$ 1,90 por galón, respectivamente, estos valores han sido la principal razón del movimiento indígena para iniciar las protestas contra el gobierno, que suman ya 16 días.



Si bien el presidente Guillermo Lasso ha aceptado reducir los precios en US$ 0,10, los indígenas reclaman que las gasolinas de 85 octanos cuesten US$ 2,10 y el diésel US$ 1,50 por galón, tarifas similares a las que había en junio de 2021. [EN BASE A EFE]