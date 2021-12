¿Criptomoneda uruguaya con tarjeta de débito? El proyecto que está cerca de ser realidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La empresa InBierto, creadora de la criptomoneda uruguaya Ferret ($FRT), tiene entre sus proyectos desarrollar una “Billetera de Caridad” a la que han destinado $FRT para donar a distintas instituciones.

Esa billetera va aumentando su capital debido a la política redistributiva de la moneda, que fue preestablecida en su contrato inteligente cuando fue creada, en donde en cada operación destina un porcentaje para alimentarla.



Cuando se creó Ferret, se emitieron únicamente 500.000.000 de unidades, de las cuales InBierto quemará 100.000.000 una vez que la capitalización de mercado alcance US$ 1 millón.



“El quemado consiste en destinar determinada cantidad de monedas a una billetera sin acceso dejando como no disponible esas monedas, esto significa que al reducirse la cantidad de monedas manteniendo la misma capitalización aumente el precio por cada Ferret. InBierto destinará el 30% de las ganancias trimestrales de la startup para quemado y distribución entre todos sus clientes. Nuestra intención es que ferret alcance un valor de US$ 0,10 en el próximo año y siga aumentando en la medida que crece su adopción y usos”, explicó Adolfo Varela, fundador de InBierto.

La criptomoneda uruguaya en los últimos días ha visto un aumento en su valor superior a 200%, alcanzando los US$ 0,00042139.



Al mismo tiempo, desde la startup uruguaya están trabajando en generar una tarjeta de débito fondeada con criptomonedas para que cada usuario pueda realizar pagos en comercios.



Para eso, están trabajando en la generación de interés por parte de usuarios y así alcanzar una masa crítica de los mismos.



“Todos estos usos están vinculados a Ferret lo que logrará aumentar la masa de holders (tenedores de la criptomoneda), el volumen de transacciones, su capitalización de mercado y por ende su precio.”, aseguró Varela.

A estos productos se le suman un marketplace de artículos en general (Criptoventas), que será lanzado en los próximos meses y pasarelas de pago con cripto para comercios (Cryptohub), así como Eardrum, una herramienta de medición de sentimientos sobre las distintas criptomonedas. Además se le suma U-Teller, la primera red de cajeros cripto de Uruguay que utilizará su criptomoneda como moneda base.



Asimismo, dentro de la intención de aumentar la adopción de criptomonedas, dispone de InBierto Earn App, que permite a usuarios conectar sus cuentas de exchange y generar ganancias mediante trading algorítmico con tecnología desarrollada por InBierto.