Se viene el primer cajero de criptomonedas en Uruguay: ¿dónde estará y cómo va a operar?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Uruguay tendrá su primer cajero de criptomonedas, que se estima que será inaugurado el 1 de enero en el “Smart Point”, ubicado en el Devoto de la Parada 12 de Roosevelt de Punta del Este. Se llama UTM y será instalado por dos empresas nacionales del sector: inBierto y Urubit. Allí se podrán comprar y vender dos divisas digitales, que fueron creadas por dichas compañías, y son Ferret Token y Urubit.

¿Cómo funciona? El usuario debe tener descargada una billetera electrónica caliente, que son las que están conectadas a internet. El director y fundador de inBierto, Adolfo Varela, explicó a El País que ellos tienen una que se llama U-Wallet, pero se podrá utilizar cualquiera que tenga la opción de hacer una transacción con un código QR.



Una vez que se tiene la billetera virtual, se acude a un cajero donde se puede comprar o vender. En el caso de querer adquirir, se puede elegir entre Ferret Tokens y Urubits. Después, si es que se quiere, en la billetera virtual se pueden intercambiar por otras criptomonedas como el bitcoin.



Para vender, se hace la gestión en el cajero y se recibe efectivo. Aunque la versión actual aún no entrega dinero físico, está dentro de los planes de la empresa que la opción esté disponible para la inauguración oficial.

¿Hay comisión? Varela explicó que tienen una política económica redistributiva. El costo de transacción dentro de la red es de 3%, que se redistribuye entre todas las personas que tienen un Ferret Tokens o Urubits en su billetera.



Varela señaló que el país “debe tener más de 30.000 o 40.000 compradores de criptomoneda que comercian persona a persona. Entonces, los usuarios tiene que conocer a otro de confianza para venderle o comprarle sus criptomonedas”. Entonces, buscan evitar que sea estafado cuando las pase a dólares o pesos, algo que ha sucedido.

Perspectivas

La intención es empezar en Punta del Este, donde tienen sus oficinas. Después de realizar el plan piloto, proyectan instalar un cajero en Montevideo en el “correr del verano”. Luego, piensan crecer dentro del país y en otros países de la región, contó Varela.



“Creemos que la implementación de cripto va a ir aumentando cada vez más. Hoy estamos a un nivel igual que la implementación del internet en 1999 o 2000, que era solo el 0,5% de la población mundial. La diferencia es que, en aquella época, para tener internet se dependía de la voluntad de los Estados o las empresas que pudieran desarrollar las redes. Hoy, ya todo el mundo tiene internet, por lo que la adopción de las cripto va creciendo año a año. Además, las políticas económicas de las criptomonedas son deflacionarias y lo protegen al usuario de la inflación del dinero fiat. Por lo que, como América es un continente que conoce mucho de inflación, la adopción va a ser cada vez más grande”, opinó.

Las divisas.

La empresa Urubit está integrado por Facundo Rodríguez, Santino Veiga y un equipo de jóvenes. Desarrolló la criptomoneda Urubit que, según un comunicado divulgado ayer, llegó a una capitalización de US$ 2,5 millones y se realizaron 13.000 transferencias. La divisa “se utiliza en diversos negocios locales”.



Por otra parte, “Ferret es un token desarrollado por inBierto con política redistributiva que distribuye un porcentaje de cada operación entre todos los tenedores (holders) de Ferret permitiendo que cada usuario pueda ahorrar y ganar. Será implementado como moneda del cajero Uteller así como de todos los productos del ecosistema de InBierto”, dice el comunicado.

Regulación

En Uruguay no hay una regulación específica para las criptomonedas. El Banco Central del Uruguay (BCU) recordó en octubre que los activos virtuales no son “monedas de curso legal, como sí lo es el peso uruguayo”, y “no fueron emitidos ni cuentan con el respaldo de ningún banco central”.



Asimismo, indicó que la “emisión y la comercialización de estos instrumentos no son actividades que se encuentren comprendidas” dentro de su actuación y, por tanto, “no están sujetas a regulación específica”. Significa que, “quienes operen con estos instrumentos, no les son abarcables las medidas de protección al usuario financiero prestadas por entidades reguladas y supervisadas” por el BCU.



El director y fundador de inBierto cree que es “necesaria una regulación” que permita, entre otras cosas, la bancarización y a las empresas operar; y defina temas vinculados a la defensa del consumidor. Además, debe establecer reglas “claras y no ser prohibitiva porque la industria que está atrás de esto hoy es de US$ 3 trillones y la tendencia es que se multiplique por 10 en los próximos cinco años”.



Hay “mucha oportunidad de negocios, muchos usos que permite la tecnología del blockchain que, si no lo regulamos rápido y aprovechamos, se nos va a pasar el tren”, comentó.