Corte Electoral rechazó pedido de suspender escrutinio de elecciones en Caja Profesional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Corte Electoral resolvió este miércoles no hacer lugar a la solicitud de “suspensión provisoria del escrutinio definitivo” de la elección de autoridades de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu). Por lo tanto, ya comenzó el conteo de votos previsto para esta jornada. Así lo indicó a El País la ministra de la Corte Electoral Ana Lía Piñeyrúa.

El martes los profesionales Fernando Rodríguez Sanguinetti (lista 9 del lema “El orden profesional) y Gabriel Dambrauskas, junto con Daniel Mathó y Horacio Oreiro en representación del lema “Cambio total” pidieron la suspensión a través de una carta.

El punto de conflicto es la validación del cruzamiento de lemas entre directorio y comisión asesora que realizó el lunes la Corte Electoral a partir de un petitorio de lemas registrados para la elección.



Piñeyrúa indicó que no hay ley o reglamento que prohíba el cruzamiento de listas de distintos lemas. Por lo tanto, no se encontraron motivos para suspender el escrutinio.



En la carta los profesionales explicaron que el pedido de suspensión del escrutinio se realizó por un "cambio de criterio" que tomó la Corte Electoral, que en ese momento no tenían "confirmado" ni se los había "notificado formalmente". En esa línea denunciaron que la presunta modificación se hizo "con posterioridad al acto eleccionario y al propio escrutinio primario".



"De confirmarse dicha validación, supone en los hechos un inadmisible cambio en las reglas de juego, contrario al Reglamento, Estatutos y principios básicos de un Estado de Derecho y a la institucionalidad misma de la Corte Electoral", afirman.



Tras la decisión de la Corte Electoral, quienes pidieron la suspensión del escrutinio indicaron que analizan próximas medidas a tomar y no descartan poder presentar la resolución de la institución ante el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.