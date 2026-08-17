Copa Airlines celebra 20 años en Uruguay y anuncia nuevas frecuencias para el verano

Pasaron ya 20 años desde que Copa Airlines realizó el primer vuelo a Uruguay. Se trata de un hecho histórico que redefinió la conectividad aérea del país con el resto del continente americano. “Desde aquel primer despegue el 15 de agosto de 2006, la aerolínea ha mantenido un compromiso inquebrantable con la excelencia operativa, la innovación constante y el desarrollo económico y turístico de Uruguay”, detallaron desde la compañía que celebra su vigésimo aniversario en el territorio nacional.

El primer aterrizaje y la evolución de la ruta

Aquel vuelo inaugural de 2006, operado en un Boeing 737-700, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco con 112 pasajeros en clase económica y 12 en clase ejecutiva. Lo que comenzó como una operación de cuatro frecuencias semanales, hoy se ha consolidado en una robusta oferta de 21 vuelos semanales, con tres vuelos diarios. Y para acompañar la alta demanda de conectividad, la aerolínea ya tiene previsto un incremento de frecuencias para la próxima temporada alta, pasando a operar 23 vuelos semanales en enero de 2027 y alcanzando las 24 frecuencias en febrero.

A través del Hub de las Américas, ubicado en el Aeropuerto Internacional de Tocumen en Panamá, Copa Airlines conecta de manera ágil y eficiente a los uruguayos con una red en constante expansión que hoy proyecta operar más de 85 destinos en 32 países del continente. Los viajeros desde Montevideo pueden despachar su equipaje directamente hasta el destino final y realizar conexiones rápidas, con un promedio de 90 minutos, sin necesidad de pasar por aduana o migraciones en Panamá.

Christian Rodríguez, gerente regional de Ventas de Copa Airlines, destacó la trascendencia de este aniversario: “Haber colaborado en la llegada de Copa Airlines a Uruguay en 2006 y ver nuestro crecimiento durante estas dos décadas es un orgullo inmenso. Pasamos de ser una opción en el mercado a convertirnos en un socio estratégico clave para la conectividad de los uruguayos. Estos 20 años reflejan la confianza de nuestros pasajeros y el entorno favorable, económica y políticamente, que Uruguay siempre nos ha brindado para operar y crecer”.

Tecnología a bordo y modernización de flota

Clase ejecutiva en Copa Airlines

La empresa continúa transformando la experiencia de viaje mediante la innovación tecnológica y la sostenibilidad. Para mantener su crecimiento regional, la aerolínea proyecta cerrar el año 2026 con una moderna flota de 121 aeronaves, destacando la progresiva incorporación de más aviones Boeing 737 MAX. Esta flota cuenta con la exclusiva Cabina Ejecutiva Dreams, diseñada para ofrecer el máximo confort, eficiencia en el consumo de combustible y una notable reducción de ruido.

Como gran novedad para este vigésimo aniversario, Copa Airlines marca un nuevo hito al convertirse en la primera aerolínea de América Latina en implementar internet de alta velocidad a bordo mediante Starlink. Este servicio de conectividad de última generación, cuyo despliegue comenzó a implementarse progresivamente a partir de julio de este año, permitirá a los pasajeros uruguayos mantenerse conectados durante sus viajes con una de las mejores tecnologías disponibles en el mercado.

Crecimiento récord y el beneficio del "Panamá Stopover"

Hub de las Américas

En el plano operativo global, Copa Airlines proyecta un año récord para este 2026, estimando transportar a 20.9 millones de pasajeros en todo el continente y alcanzando un promedio de 420 vuelos diarios a través de su Hub.

Además, para los viajeros uruguayos que deseen exprimir al máximo sus viajes, la aerolínea ha introducido una excelente mejora en su programa Panamá Stopover: ahora los turistas pueden optar por permanecer en Panamá hasta 15 días sin costo adicional en su tarifa aérea (extendiendo el beneficio previo que era de solo 7 días). Esta iniciativa no solo enriquece las vacaciones de los uruguayos, sino que potencia el turismo multidestino en la región.

Reconocimientos y el valor local

Su servicio y su fiabilidad le han permitido ser reconocida y galardonada en la industria aérea. La aerolínea se ha consolidado como uno de los referentes globales de eficiencia, siendo galardonada consecutivamente como la aerolínea más puntual de América Latina por firmas analistas líderes de la industria como Cirium.

En tanto, la aerolínea sigue fortaleciendo su propuesta de valor a través de alianzas estratégicas y el programa de lealtad ConnectMiles, ofreciendo beneficios exclusivos y acumulación de millas para el viajero uruguayo. De igual manera, Copa Airlines mantiene una estrecha colaboración para impulsar activamente al país como destino de negocios y vacaciones e incentivando el intercambio comercial en todo el hemisferio norte.