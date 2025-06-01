Consultor Tributario: Brasil avanza en una reforma impositiva histórica, ¿qué efectos puede tener en Uruguay?

Por Marcelo Casciotti/Director Ejecutivo de la Cámara de Asesores de Inversión y Gestores de Portafolio del Uruguay

Tras más de tres décadas de intentos frustrados, Brasil ha aprobado una reforma estructural de su sistema tributario de consumo mediante la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC 45/2019), promulgada a fines sde 2023. La reforma busca corregir fallas de origen del modelo vigente, considerado ampliamente como uno de los más complejos del mundo.

El cambio propone reemplazar cinco tributos —PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS— por dos nuevos impuestos sobre el valor agregado (IVA): 1) CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), de alcance federal, y 2) IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), recaudado por estados y municipios, con gobernanza compartida.

Este rediseño apunta a simplificar el sistema, aumentar la eficiencia económica, reducir la litigiosidad y mejorar la competitividad del país. Sin embargo, su implementación implicará desafíos significativos a nivel legal, operativo e institucional.

Un laberinto normativo

Durante décadas, el sistema tributario brasileño estuvo marcado por una alta fragmentación normativa. Cada tributo al consumo tenía su propio régimen jurídico, base de cálculo, tratamiento de créditos y formas de recaudación.

Además, el ICMS (estadual) y el ISS (municipal) eran administrados de manera autónoma por los 27 estados y más de 5.500 municipios del país, generando miles de regulaciones locales concurrentes.

Una empresa que operara en más de un estado debía lidiar con legislaciones distintas sobre el mismo impuesto, lo que exigía infraestructura contable, jurídica y tecnológica sobredimensionada.

Según el Banco Mundial (Doing Business), las empresas brasileñas destinaban más de 1.500 horas al año solo al cumplimiento tributario. Esta carga de trabajo es una de las más altas a nivel global, e impacta directamente en los costos operativos y en la toma de decisiones empresariales.

Edificio del Banco Mundial en Washington DC. Foto: iStock

Además, la complejidad normativa generó una elevada judicialización de temas fiscales, con decenas de miles de causas en curso por diferencias interpretativas o disputas entre contribuyentes y autoridades fiscales. Esto aumentaba la incertidumbre jurídica, requería fuertes provisiones financieras y prolongaba la resolución de controversias.

Diseño y desafíos

El corazón de la reforma es el reemplazo de los cinco tributos existentes por dos impuestos tipo IVA con reglas unificadas, aplicación no acumulativa y crédito financiero integral.

El objetivo es acercar a Brasil a los estándares de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en materia de eficiencia y neutralidad tributaria.

Sin embargo, la transición será progresiva. Está previsto un período de coexistencia entre 2026 y 2033, en el cual se mantendrán vigentes los tributos actuales junto a los nuevos. Además, la redistribución del IBS entre estados de origen y de destino se hará gradualmente a lo largo de 50 años, reflejando las tensiones del federalismo fiscal brasileño.

Una mirada regional

En este escenario de transformación, algunas empresas comienzan a analizar jurisdicciones complementarias dentro de la región para determinadas actividades estratégicas, especialmente aquellas vinculadas a exportación de servicios, gestión de propiedad intelectual o funciones corporativas regionales.

Entre esas opciones, Uruguay ha sido considerado por ciertas compañías debido a su estabilidad normativa y legal, libre circulación de capitales, sistema tributario territorial a nivel empresa, y cumplimiento con estándares internacionales (OCDE y GAFI), lo que lo ubica fuera de listas de jurisdicciones no cooperantes.

Mercosur, Brasil y Uruguay. Foto: Archivo El País.

Además, Uruguay ofrece herramientas específicas —como zonas francas, puerto libre y regímenes promocionales para servicios— que pueden ser útiles en determinadas estructuras empresariales.

Cabe destacar que no se trata de una sustitución del mercado brasileño, sino de un análisis estratégico sobre cómo estructurar ciertas funciones operativas en entornos más estables durante el proceso de transición interna en Brasil.

Conclusión

La reforma tributaria brasileña representa una oportunidad histórica para avanzar hacia un sistema más eficiente y equitativo.

No obstante, los desafíos de implementación serán significativos y requerirán adaptación, inversión y planificación anticipada por parte del sector privado.

En ese proceso, evaluar otras jurisdicciones de la región —como Uruguay— puede ofrecer herramientas complementarias para mitigar riesgos, ganar previsibilidad y mantener competitividad en un contexto de cambio.