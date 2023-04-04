¿Cómo le fue al Banco Central en la gestión de las reservas, cuánto rindieron?

El Banco Central (BCU) es el encargado de administrar las reservas de la República. Así, no solo gestiona sus propias reservas, sino también las del gobierno, otros organismos y la de los bancos (que deben inmovilizar parte de los depósitos en el BCU).

En 2022 los mercados internacionales tuvieron un mal año, con un hecho prácticamente inédito: hubo caída al mismo tiempo en renta variable (acciones) y renta fija (bonos).

Según la Memoria Anual del BCU, al 30 de diciembre pasado la institución mantenía cuatro grandes portafolios, que cumplen determinados requerimientos y cometidos específicos. Los portafolios son: Fondo Liquidez (en dólares estadounidenses y posiciones en otras monedas); Fondo Precautorio (en dólares estadounidenses); Fondo Inversión (en dólares estadounidenses) y Fondo Especial (en renminbiyuan, la moneda china- y en dólares estadounidenses).

“En los fondos Liquidez, Precautorio, Inversión y Especial en dólares estadounidenses se realiza una administración activa de los portafolios, en función de un índice de referencia de cada uno de ellos”, explicó el Central.

“El BCU tiene tres subportafolios del fondo Especial administrados en forma externa: El fondo Administradores Externos MBS (MBS-Mortgage Backed Securities), administrado por el Banco Mundial, el fondo Administradores Externos Bonos Corporativos y el fondo Administradores Externos ESG, administrados por el Banco de Pagos Internacionales”, añadió.

“Las decisiones de inversión dentro de los activos de reserva se toman basadas en los tres pilares para mantener reservas: liquidez, seguridad y rentabilidad. La medición del desempeño de los activos de reserva se realiza con base en la valoración diaria a precios de mercado”, aclaró el BCU.

A fin del año pasado, el Central administraba US$ 15.120 millones en activos de reserva. De ese monto, US$ 847 millones pertenecían al sector público, US$ 6.989 millones a los bancos y US$ 7.284 millones eran del propio BCU.

El Fondo Liquidez en dólares tuvo una rentabilidad de 1,64% (su índice de referencia rentó 1,53%), el Fondo Liquidez en otras monedas tuvo un retorno negativo de 5,82%, el Fondo Precautorio tuvo un rendimiento de 0,67% (su índice de referencia de 0,66%), el Fondo Inversión tuvo un retorno negativo de 5,23% (su índice de referencia fue -5,23%), el Fondo Especial en dólares rentó 0,67% (su índice 0,66%), el Fondo Especial en Renminbi rindió -4,89%, el Administrador Externo MBS -11,83% (igual su referencia), el Administrador Externo Bonos Corporativos -5,45% y el Administrador Externo ESG -9,72%.