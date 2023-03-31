¿Cuáles son las nuevas estimaciones de lo que va a pasar con el dólar, la economía uruguaya y los precios?

Las expectativas de inflación del mercado (de los distintos agentes económicos, como economistas, consultoras, bancos y AFAP) en marzo son muy similares, en términos generales, a las recogidas en febrero y enero, y lejos de la meta que tiene el Banco Central (BCU).

Esto surge de los resultados de la Encuesta de Expectativas correspondiente a marzo que publicó ayer el BCU.

En marzo, las expectativas de inflación de los agentes económicos se ubican en un mínimo de 6,6% y un máximo de 7,8% para el año calendario (enero-diciembre de 2023), con un promedio de 7,25% y una mediana de 7,2%. En febrero, las expectativas de esos agentes eran de un mínimo de 6,5% y un máximo de 7,99%, con un promedio de 7,24% para 2023. Es decir, muy similares entre sí y también en relación al 7,22% de enero. Esto es algo mejor que la proyección de diciembre de 2022, que ubicaba las expectativas de inflación en 7,3%.

De todas formas, las expectativas sobre el aumento de los precios, están por fuera del rango meta del BCU, de entre el 3% y el 6%.

Para el próximo año (enero-diciembre de 2024), las expectativas de inflación de los agentes están en un mínimo de 6% y un máximo de 8,4%, con un promedio de 6,89% y una mediana de 6,88%. Esto significa que las expectativas prácticamente no se modificaron en relación a febrero y enero, solo mínimamente.

De cara al 2025, el mínimo esperado de inflación por parte del mercado consultado en marzo está en 5% (esto es igual que en febrero) y el máximo está en 8% (en febrero era de 7,8%), con un promedio de 6,45% y una media de 6,33%.

Como se observa, las expectativas de la inflación por parte de los agentes económicos se acercan así al rango meta del BCU (de entre el 3% y el 6%), recién para 2025. Es decir, de acuerdo a las proyecciones de la encuesta del BCU, los agentes económicos no creen que la meta de inflación de la autoridad monetaria pueda ser alcanzada para éste o el próximo año. Tampoco lo ven probable para el año 2025, aunque se acerca más.

Para dentro de cinco años, sí las expectativas de inflación de este grupo es del 6% (como media) y de 5,92% (promedio), en el límite superior de la meta del BCU.

La inflación en Uruguay fue de 8,29% en el cierre del año 2022, lo que significó que el indicador quedó por fuera de la meta del gobierno por quinto año consecutivo.

La última vez que el gobierno cumplió la meta de inflación en un año calendario, fue en 2017 cuando el IPC aumentó 6,55% (la meta en ese momento era de entre 3% y 7%).

Cabe agregar que, a mediados de febrero, el BCU decidió mantener los tipos de interés en 11,5% ante la continuidad de la inflación y de las expectativas por encima de la meta oficial.

Producto Interno Bruto

En cuanto a las expectativas de los agentes económicos sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para éste y los próximos años, se nota un salto favorable de 2023 a 2024; del 1,68% de expectativa de crecimiento del PIB para 2023 salta a 2,5% para 2024. Luego los valores se estabilizan con 2,35% para 2025 y 2,42 % para dentro de cinco años.

De alguna manera, la convicción de que históricamente el crecimiento del PIB de Uruguay ronda el 2 % aparece acuñado nuevamente en este estudio. Cabe recordar que las expectativas de crecimiento del PIB para 2022 fueron, en promedio, 5,31%, lo que coincidió bastante con la realidad del 4,9% divulgada por el BCU.

Pero luego de expectativas de que la economía crecería considerablemente por efecto rebote de la pandemia en 2022 (lo que fue así en los hechos), el mercado moderó sus proyecciones.

Los agentes esperan que el crecimiento del PIB se desacelere, lo que arroja una mediana de 1,80% y 2,45% de alza para 2023 y 2024, respectivamente. El mínimo está en 0,5% y el máximo en 2,5% para 2023, mientras que el mínimo se ubica en 1,2% y el máximo 4,5% para 2024.

Desempleo

Los agentes económicos proyectan que, en promedio, el desempleo de este año estará en 8,06% y tenderá a mejorar el indicador en los años siguientes con 7,85% en 2024 y 7,73% en 2025.

En cuanto a la tasa de empleo, el promedio para este año es 58% y se mantiene en niveles levemente mejores para los años siguientes: 58,32% (2024) y 58,69% (2025).

Tipo de cambio

El mercado consultado en marzo también tiene expectativas de que el dólar en promedio llegue a $ 41,50 a fin de este año (hace un mes proyectaban algo similar con un $ 41,69, levemente más alto). El mínimo para el cierre de este año es de $39 y el máximo de $ 43.

Para los próximos seis meses (a agosto de 2023), la expectativa del valor del dólar en promedio es de $ 40,35 y la mediana de $ 40,33. Esto significa que en el último mes el grupo consultado elevó sus expectativas ya que en febrero habían ubicado el precio del dólar en $ 39,28 (promedio) y $ 39,20 (la mediana).

Para fin de 2024 las expectativas de los agentes es que el dólar, en promedio, cotice en $ 44,11 (mínimo de $ 41,20 y máximo de $ 46,20). Para 2025 proyectan que el dólar, en promedio, esté en $ 46,62.