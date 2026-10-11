Columna de APPCU: subsidio a la inercia...?

Menciona que “el drama del Uruguay es que parece haber aceptado un pacto tácito: declinar y declinar”.

En un contexto de relativa calma, de democracia asentada, de separación de poderes, de orden jurídico, en la región y como dice el citado profesional, parecemos “el mejor de la clase”.

Y esa situación cautiva y hace que nos valoren los inversores, tanto nuestros como foráneos.

Somos la penillanura suavemente ondulada, al decir del articulista y profesor, Francisco Faig.

Pero claro, siempre hay un momento en que hay que hacer temblar “las raíces de los árboles”, Pte. Vázquez dixit.

Pero pareciera que éstas no tiemblan y los árboles siguen enhiestos, erguidos, sin amenazas.

Es un problema cultural de nuestro país, no nos referimos a un gobierno específico.

Lo narrado en estas líneas no es de nuestro metier pero viene a cuento, porque como cualquier actividad, la industria de la construcción privada en este caso, necesita de un contexto atrayente y que induzca a invertir y crear demanda de trabajo.

Y vaya que la promoción privada invierte, no estamos diciendo que no sucede. Hemos expresado desde estas páginas, que no ha cesado la inversión en obra privada sustancialmente vivienda y que consecuentemente el número de obreros directos que hay en la industria, 57 mil, obedecen sustancialmente a la inversión antedicha, seguramente con la vivienda promovida como punta de lanza.

Ahora y yendo al inicio de la prosa, surgen interrogantes que preocupan sin duda.

Qué sucede con la situación demográfica? Exportamos población mucho más de la que importamos, aún frente al auge de la presencia de venezolanos, cubanos, otros caribeños.

Se nos van talentos consumados o en ciernes, además. Está constatado.

Otra interrogante tiene que ver con la productividad. Si el mundo desarrollado la experimenta y son notorias sus ventajas, qué sucede aquí? Qué sucede en nuestra industria de la construcción?

El convenio firmado la menciona y se creó una comisión que debe de estudiar el tema y expedirse. Pero varios convenios para atrás han mencionado similar concepto.

Y pruebas al canto, la productividad en el país es muy magra en la última década y claro está, nos involucra.

Por eso se entiende desde APPCU que habría que hacer de la productividad un tema central y establecer un límite de tiempo para tratarlo y definirlo. En ese orden, también propusimos al Ministerio de Trabajo, al actual y el antecesor, la creación de un Instituto de la Productividad.

Aquí es notorio se pagan salarios superiores a la productividad del trabajador y eso está expresado en términos generales.

Otra interrogante también planteada de muy vieja data, tiene que ver con la lentitud de los trámites en oficinas departamentales o nacionales del gobierno que esté en funciones.

Existe ahora una situación de expectativa (esperemos que favorable), al proyecto de ley de competitividad radicado en el Parlamento. El mismo establece la posibilidad de ejercer el “silencio positivo” que apunta a una aceptación tácita de lo solicitado por el usuario en caso de no existir observaciones.

Lo supimos plantear a través de nuestro Presidente, Cr Alfredo Kaplán, en el Ministerio de Economía y Finanzas, previo a este proyecto de ley, pero es un anhelo de la gremial de vieja data y mencionado en forma recurrente.

Esperemos se apruebe el proyecto mencionado y posteriormente las respectivas reglamentaciones de la ley,

cumplan su cometido y puedan aplicarse con rigor y paliar las largas pausas en encontrar alguna definición.

Lo expresado es un simple paneo a un panorama que no se circunscribe estrictamente a la inversión y construcción en vivienda privada, fue dicho, pero juega un rol que es determinante para el éxito del negocio de obra privada que competa.