Colectivo independiente acusa al Estado uruguayo por la crisis de la Caja Profesional

SEGURIDAD SOCIAL

Un grupo de profesionales autoconvocados afirma que el Estado tiene "responsabilidad absoluta" por la crítica situación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu).

Un grupo conformado por profesionales independientes acusó al Estado uruguayo de tener “responsabilidad absoluta” en la crisis económica y financiera que enfrenta la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu).

Al acudir ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de Diputados, el colectivo de profesionales (activos, en declaración de no ejercicio y jubilados) salió al cruce de las declaraciones del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, quien ha señalado en diferentes ocasiones que debería ser la caja la encargada de solucionar su crítica situación.

“Estamos en contra de todo esto. Entendemos que la Caja de Profesionales está dirigida por siete directivos: cinco son electos directamente por los profesionales y dos por el Poder Ejecutivo. Vemos que hay una responsabilidad muy grande en el Estado, al tener esos representantes que tienen voz y voto y que han dirigido absolutamente todos los rumbos de la caja. Además, tienen función de contralor y supervisión”, indicó Pablo Barros, uno de los representantes del colectivo.

La caja “está hecha para la élite profesional de otra época del Uruguay, que no es la actual”, afirmó Barros.

De acuerdo con el profesional, la Cjppu “todos los años tiene que hacer una auditoría que es entregada al Tribunal de Cuentas y a la Auditoría Interna de la Nación”, por lo que afirmó que “hay suficientes controles por parte del Estado”, el cual “es partícipe de lo que está pasando”.

Sin embargo, el representante criticó el hecho de que “esa responsabilidad, a la hora de ayudar, no está”.

Barros también criticó la obligatoriedad que establece que los profesionales en ejercicio libre deben aportar a la Cjppu.

“Nosotros como profesionales somos obligados por parte del Estado a pagar a la Caja de Profesionales y no tenemos derecho a elegir. Tenemos que pagar. Esa caja tiene un sistema de fictos totalmente injusto, de una inequidad terrible”, señaló el representante y dijo que la caja “está hecha para la élite profesional de otra época del Uruguay, que no es la actual”.

En relación a la futura reforma de la Cjppu, Barros señaló: “Nos parece totalmente injusto que se estén cambiando las reglas de juego, más cuando el Estado es responsable absoluto de todo lo que está pasando en la Caja de Profesionales”.

