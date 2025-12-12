Claldy modificó despidos de ocho extrabajadores y finalizó el conflicto, ¿qué pasó y cuál es la alternativa que maneja?

Redacción El País

La empresa Claldy cambió la causal por la que ocho extrabajadores desvinculados en agosto de este año con motivo de una reestructura accedieron al seguro de desempleo. Luego de una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) las partes firmaron un acta en la que la empresa se comprometió a sustituir la causal de acceso al seguro de paro de despido por la causal suspensión del contrato de trabajo durante los próximos cuatro meses.

Según explicó a El País el dirigente de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), Robert Labruna, los trabajadores continuarán vinculados a Claldy, aunque resaltó que las partes participantes de la reunión se comprometieron a buscar otras alternativas de empleo para los trabajadores.

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Foto: Leonardo Mainé. Leonardo Maine/Archivo El Pais

Dos de los extrabajadores de la empresa establecieron una huelga de hambre frente a Torre Ejecutiva hace casi 10 días. Sin embargo, uno de ellos sufrió un episodio de hipertensión y arritmia, por lo que debió abandonar la medida. Luego de la decisión de hoy, el trabajador que se encontraba realizando al huelga de hambre levantará la medida y la carpa instalada en Plaza Independencia.

Integrantes de la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) y del Pit-Cnt se movilizaron frente a la carpa en apoyo a los extrabajadores el pasado miércoles. El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, aseguró en su cuenta de X (antes Twitter) que se establecerá una comisión de monitoreo y seguimiento para encontrar soluciones de trabajo de calidad para los trabajadores implicados.

Planta industrial de Claldy. Foto: Ignacio Sánchez.

Por otra parte, Labruna resaltó la participación de la central sindical Pit-Cnt, los negociadores del MTSS e integrantes de la Cámara de Industria Láctea (CILU). El dirigente agregó que se espera una nueva convocatoria por parte de la cartera para un nuevo ámbito de negociación salarial con la CILU.