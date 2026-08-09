Cipriani posterga la apertura del San Rafael y apunta a inaugurar el hotel-casino en 2027-2028

El Grupo Cipriani confirmó que la apertura del hotel-casino San Rafael en Punta del Este deberá ser postergada y que ya no será posible concretarla durante la próxima temporada de verano, como estaba previsto.

La empresa atribuyó la decisión a las demoras acumuladas en la ejecución de la obra, que se extendieron por distintas circunstancias, entre ellas la pandemia y los procesos de aprobación. Según señaló en un comunicado, durante las últimas semanas mantuvo conversaciones con autoridades nacionales y departamentales, representantes del SUNCA, trabajadores y otros actores vinculados al proyecto para intentar recuperar los plazos, pero no fue posible.

El grupo indicó que el objetivo ahora es retomar plenamente las actividades y establecer un calendario que permita concretar la apertura durante la temporada 2027-2028, que, según Cipriani, “debe ser impostergable”.

La postergación tendrá impacto sobre reservas ya realizadas, espectáculos contratados y eventos internacionales, además de afectar a trabajadores y empresas vinculadas directa e indirectamente al proyecto.

Uno de los puntos señalados por la empresa es la situación de los jóvenes que se preparan para incorporarse al emprendimiento. Desde febrero, más de 300 jóvenes se encuentran capacitándose en la Academia Cipriani, con formación a cargo de especialistas extranjeros para desempeñarse en tareas de hotelería y gastronomía.

A ellos se suman otros trabajadores que, en paralelo al avance de las obras del San Rafael y de la academia de formación, preparaban la apertura de un proyecto que, según Cipriani, ocupará a más de 1.000 trabajadores entre hotel, restaurantes y casino.

El grupo señaló que evalúa alternativas para dar trabajo a los jóvenes que se entrenan en la Academia Cipriani y a otros trabajadores que participan de las tareas preparatorias para la apertura, mientras que también buscará soluciones para mantener los puestos necesarios hasta la finalización de la construcción.

La inversión de Cipriani

En el comunicado, el grupo reafirmó su compromiso con Uruguay y con Punta del Este. Aseguró haber invertido alrededor de US$ 250 millones en el proyecto del hotel y casino San Rafael y cerca de US$ 45 millones en la compra y refacción del edificio, además de la instalación de la academia en la antigua Locanda Cipriani, ex hotel Mantra.

Para la empresa, la apertura del San Rafael resulta “imperiosa” debido a los costos que genera mantener el proyecto sin actividad comercial y a la falta de generación de los puestos de trabajo previstos.

Cipriani sostuvo que su “convicción” respecto al proyecto permanece intacta y afirmó que continuará trabajando para que Cipriani Punta del Este se convierta en un referente internacional del turismo y en un proyecto del que Uruguay pueda sentirse orgulloso.