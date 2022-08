Buquebus invertirá más de US$ 200 millones y López Mena busca nuevo puerto tras retiro de plan Mauá

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juan Carlos López Mena, presidente de Buquebus, fue el orador invitado por el Rotary Club de Montevideo ayer para hablar sobre “innovación sustentable” en el marco de los planes de expansión de la empresa, pero el foco con la rueda de prensa estuvo en el “Dique Mauá”, donde el empresario ha buscado instalar una terminar de pasajeros.

Su iniciativa surgió en 2017 y, según entiende, el gobierno nunca la rechazó, pero tampoco ha prosperado. Ante cuestionamientos de los vecinos de la zona por la propuesta, López Mena afirmó que Buquebus presentará dos proyectos para hacer “un lindo paseo” en la zona como donación (no ya un puerto). Y en cuanto a una nueva terminal, dijo: “Se puede hacer el puerto donde estamos, renovando o en la parte de la Ciudad Vieja que está abandonada o en otro lugar. Eso lo decide la autoridad”.



Asimismo comentó que una de las empresas que se había presentado para la construcción de una terminal de pasajeros en el Duque Mauá “decidió retirarse” en referencia a Corporación América (concesionaria de los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce entre otros). Lo cierto es que el tema está sobre la mesa y algunas de las opciones siguen siendo el puerto de Montevideo y Punta Carretas.



“Nuestro negocio está en el agua, no le queremos sacar nada al Estado”, afirmó el empresario. Buquebus necesita más infraestructura para sus planes de expansión, que incluyen una flota con unidades nuevas.

Nuevo ferry

Buquebus incorporará el ferry Incat 130, que se sumará al actual Francisco Papa, considerado uno de los más rápidos del mundo.



El nuevo ferry, que se está construyendo en Tasmania (Australia), funcionará con gas licuado y generará electricidad al moverse; tendrá capacidad para 2.000 pasajeros, el doble que la del Francisco Papa.



Incat 130 incluirá tres cubiertas: una para pasajeros, otra para vehículos y una tercera de tiendas libres de impuestos.

La inversión supera los US$ 170 millones. También se prevé la ampliación de la flota de buses con 10 unidades nuevas para el próximo octubre, y 40 más para 2024, cuando esté operando el Incat 130, cuya inauguración está prevista para 2023. Los nuevos ómnibus ahorrarán combustible y emisiones. La inversión de cada uno asciende, en promedio, a US$ 280.000, aclaró López Mena a El País.



La meta de Buquebus es reconvertir su flota a energía limpia. En ese marco, ampliarán la regasificadora en San Vicente (Argentina) para lo cual invertirán otros US$ 20 millones.



López Mena habló sobre la “gran revolución tecnológica” que vive el mundo y que el problema ambiental a enfrentar está vinculado directamente a las empresas de transporte.



Observó que, en algún momento Europa va a prohibir los barcos con gasoil en sus puertos. Valoró el hecho de que “Uruguay tiene energía renovable y mucha” y confió en poder llegar a “cero emisión” con su empresa.



Buquebus está asociada a una empresa internacional en hidrógeno verde, para participar en proyectos de energías limpias pensados a 10 años, según afirmó sin dar más detalles. “El combustible ideal para nosotros es el gas licuado y la electricidad, que la produce el mismo buque con su desplazamiento, eso carga baterías y así funciona el barco”, explicó.

Colonia

Si bien las propiedades del nuevo ferry serán aptas para diversos puertos, se construyó especialmente para Colonia. Requerirá una infraestructura mayor en la zona de embarcación, por lo que se va a ampliar. De hecho, se están haciendo ciertos ensanchamientos, se van colocar portones grandes y otras obras con este fin.



“Es una inversión importante que realiza el puerto y nosotros también vamos a pagar por cada pasajero, para que con ese dinero se haga la terminal”, dijo López Mena.

Temporada

Hoy en día el tránsito Montevideo-Buenos Aires funciona muy bien, porque muchos uruguayos van al país vecino. “Todavía Argentina es barata para los uruguayos y también vinieron muchos argentinos. El lunes los barcos se fueron llenos de argentinos que pasaron acá su fin de semana largo. Estamos por arriba del 2019”, aseguró.



Sobre la próxima temporada, consideró que los argentinos con propiedades en Uruguay van a venir y otros también, a pesar de los precios altos por la brecha cambiaria. “La temporada va a ser buena, también hay europeos que quieren venir para este lado en su invierno”, indicó.

Secuelas

López Mena reconoció que la pandemia afectó a su empresa enormemente. “La pandemia nos hizo mucho daño”, dijo literalmente.



Hizo un repaso de distintos momentos de su vida en los que tomó decisiones empresariales difíciles, y cómo optó por salirse de las deudas. “Si quiebro, quiebro sin deudas (...) No me gusta dejar problemas insalvables, ese es un desafío”, afirmó.



Compartió con los rotarios que nunca pensó en levantar una planta de gas licuado, y que no existía ninguna en la región cuando lo hizo hace más de 12 años. “Adelantarse en el tiempo tiene sus riesgos y eso me apasiona (...) al emprendedor le gusta emprender”, acotó.



Recordó cuando compró su primer barco, construido en Carmelo, y que lo logró arreglar porque “el capitalismo es la fuerza del individuo, no de las masas. Hoy se vive ese mismo espíritu con Buquebus”.