BCU vende US$ 74: en semana para contener dólar e inflación

En materia instrumental no nos atamos de manos". La frase del presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara pronunciada en diciembre de 2013 —cuando el dólar venía en proceso de fortalecerse— define la situación actual.

En la última semana, el BCU salió a vender dólares en el mercado diario (spot) y a futuro (forward) por US$ 74,3 millones con el objetivo de contener el fuerte aumento de la divisa y por añadidura, las presiones inflacionarias que eso genera.

La suba del billete verde impulsa al alza los precios de los bienes que se comercian con el exterior, es decir importados y exportados. Con una inflación en 8,53% en los 12 meses a junio y negociaciones salariales en camino, el gobierno busca contener al dólar, para que los precios no se disparen en el corto plazo. Además, utiliza otras medidas como un acuerdo de precios con supermercados (ver nota en página A5).

"Estamos en guerra contra la inflación", graficó el viernes pasado a El País una fuente del gobierno. Así definió la situación, el día que el BCU volvió a vender dólares en el mercado diario tras seis años de no hacerlo.

Pero, el Central ya venía actuando antes mediante la venta de reservas a futuro, aunque a plazo es muy corto: una semana. De hecho, en la última semana concretó ventas forward por US$ 61 millones.

Ayer, tras el breve "respiro" que tuvo el lunes, el tipo de cambio retomó la senda alcista y alcanzó su máximo valor desde el 1° de septiembre de 2004, con un mercado local que volvió a ser netamente comprador, ante los avances del dólar en Brasil.

El dólar interbancario fondo se promedió ayer a $ 28,507 en el mercado local, lo que implicó un alza diaria de 0,37%. La divisa acumula un avance de 5,5% en el mes y de 17,15% en el año.

El Banco República (BROU), en tanto, subió cinco centésimos la compra de la cotización al público hasta $ 28,05 y 10 centésimos la venta hasta $ 28,90.

Por medio de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se concretaron 134 compraventas por un total de US$ 41,1 millones.

De acuerdo a lo explicado por operadores cambiarios consultados por El País, la jornada inició con una marcada presión compradora que llevaron al dólar, durante la mañana, hasta un máximo diario de $ 28,65.

En esos momentos reapareció el BCU a vender dólares en el mercado spot —al contado— como una forma de ponerle "freno" a la racha alcista.

Los agentes agregaron que los US$ 8,9 millones vendidos en total por el BCU, no fueron en una sola partida, sino que de a tramos de entre US$ 1 y 2 millones y luego se ausentaba. Ante cada intervención de la autoridad monetaria el dólar cedía levemente, pero luego comenzaba nuevamente a subir.

Además, el Central vendió ayer US$ 19 millones en el mercado futuro con vencimiento al martes próximo.

Las fuentes destacaron que, una vez más, la disposición compradora se debió a la persistente apreciación del dólar en Brasil, donde ayer avanzó un 0,15% hasta 3,369 reales, aunque llegó a operarse a un máximo de 3,4275 reales.

La noticia más destacada ayer en el vecino país fue el anuncio de la agencia calificadora Standard & Poors que le mantuvo la nota a la deuda soberana en dólares a largo plazo pero le redujo la perspectiva de "estable" a "negativa", dejando entrever una futura reducción de la nota.

Si bien la reacción inmediata fue de una fuerte suba del dólar, lentamente comenzó a retroceder, similar tendencia que tuvo el dólar en Uruguay hacia el cierre, que finalizó operado en $ 28,45, prácticamente el mismo nivel del lunes.

Correr de atrás.

"Uruguay deprecia su moneda y una de las cosas que ya es evidente desde la segunda mitad del año pasado es que nuestros vecinos están corriendo más rápido que nosotros y también nuestros clientes y nuestros competidores, por lo cual el tipo de cambio real se ha deteriorado", dijo ayer el gerente senior del Departamento de Economía de CPA Ferrere, Alfonso Capurro en un desayuno organizado por el banco HSBC.

"Si quisiéramos mañana tener la misma competitividad que tuvimos con Brasil en los últimos 30 años precisamos un dólar 30% más alto, instantáneamente", agregó.

Según Capurro, "era muy difícil que Uruguay pudiera bajar la inflación o corregir el tipo de cambio real haciendo solamente política monetaria contractiva y al mismo tiempo tener una política fiscal expansiva y política salarial con aumentos importantes".

El índice de Tipo de Cambio Real (TCR) que publicó ayer el BCU aumentó 0,9% en junio respecto a mayo, creciendo por segundo mes consecutivo, sin embargo el TCR mostró su cuarta caída consecutiva en términos interanuales (frente a igual mes del año pasado) siendo de 2,3% en junio. Esto evidencia que Uruguay "se encareció" frente a sus competidores respecto a un año atrás.

A nivel extraregional, la economía se encareció frente a sus principales socios 1,4% en junio frente a mayo y se abarató 0,7% respecto a junio de 2014. Con la región, el TCR cayó 0,6% respecto a mayo —por segundo mes consecutivo— sin embargo en términos interanuales el país perdió competitividad por cuarto mes: 4,5%.

SABER MÁS Inflación ni en el "techo" El Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) señaló en un informe divulgado ayer, que "las recientes presiones cambiarias, en conjunto con el aumento registrado por los combustibles vuelven improbable un escenario de reversión" de la tendencia de mayor inflación. "Por el contrario, asignamos una muy baja probabilidad a que la inflación pueda converger al techo del rango meta fijado por el BCU (de 3%-7%) en un horizonte de 24 meses", expresó el Cinve. Por eso, el centro corrigió al alza sus proyecciones de inflación a 9,5% en 2015 y 8,7% en 2016. "Por otra parte, estimamos que el dólar compatible con una inflación cercana a 10% sería superior a $ 30 por dólar", explicó. Cinve cree que la divisa estadounidense finalizará este año "alrededor de los $ 29".

BCU "no se ata de manos" en materia de instrumentos para contener suba de precios. Foto: F. Ponzetto

Entre ventas a contado y a futuro; ayer la divisa operó en máximo desde 2004D. GUICHÓN / F. TISCORNIA