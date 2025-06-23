Antel sin atención durante 24 horas, ¿a qué se debe y qué vías de atención estarán afectadas?

Redacción El País

Trabajadores del call center que opera servicios a Antel, Accesa, anunciaron un paro de 24 horas a partir de las 12 de este mediodía con motivo de su adhesión al paro llevado adelante por la Coordinadora de Trabajadores de Telecentros, parte de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys). Por lo tanto, se ve afectada la atención de algunos servicios de Antel.

Según un comunicado difundido por el Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), "se atenderá en régimen de guardia y los servicios serán sensiblemente inferiores a lo habitual".

Sin embargo, agrega que la atención del plan del Ministerio de Desarrollo Social (Mides): Mides Frío y los reclamos esenciales de Antel, serán atendidos con normalidad.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

La delegada de los trabajadores de Accesa, Micaela Martínez, explicó a El País que el paro de Accesa comenzó hoy a las 00 horas en el interior del país, mientras que en Montevideo se da la paralización de las actividades durante 24 horas desde las 12 del mediodía.

Además, agregó que el paro es parte de un reclamo en función del Consejo de Salarios, en el que se pide un mayor crecimiento salarial, horas por salud mental y un bono de fin de año para los trabajadores.

Los trabajadores del call center tenían previsto concentrarse en la Plaza Independencia hoy en la tarde para trasladarse hacia el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) donde tendrá lugar la próxima mesa de negociación como parte del Consejo de Salarios. Sin embargo, con motivo de la advertencia meteorológica que rige en Montevideo se suspende la concentración, aunque se espera la presencia de los trabajadores en la sede del MTSS.

Según explicó Martínez, la reunión de hoy contaría con la participación del MTSS, Fuecys y la Cámara Empresarial de Call Centers.