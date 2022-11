Aguinaldo por trabajo doméstico: en diciembre se paga prima por presentismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En diciembre, junto con el pago del aguinaldo, el sector de trabajo doméstico cobra la prima por presentismo, una partida que se abona a todo trabajador del sector que haya tenido asistencia perfecta en el período que se computa para el aguinaldo, en este caso, entre los meses de junio y noviembre de 2022.

Hay una serie de inasistencias que, bajo debida justificación, no determinarán la pérdida del beneficio. Estas son:



—Enfermedad con certificación médica ingresada a BPS o BSE.



—Ejercicio del derecho de huelga, decretadas por el PIT-CNT o SUTD con carácter general.



—Licencia anual reglamentaria.



—Licencias especiales (por estudio, duelo, matrimonio, etc.).

En caso de que haya faltas no justificadas, "el empleador debe declarar ante BPS cuando al trabajador no le corresponda prima por presentismo, a los efectos de no calcular los aportes por dicho concepto", detalla el Banco de Previsión Social (BPS).

¿Cómo se calcula la prima por presentismo?

"Se determina como la cuarta parte del medio aguinaldo, considerando todos los rubros salariales que se incluyen a los efectos del cálculo de aguinaldo", señala BPS.



Se trata de una partida de carácter salarial y por tanto gravada por aportes de seguridad social, así como IRPF en caso de corresponder.



BPS calculará en forma automática los aportes por dicha partida, tomando como base de cálculo los salarios nominales que constan en nuestras bases.