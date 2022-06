Aguinaldo trabajo doméstico: BPS informó que también se debe pagar prima por presentismo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El BPS informó que en junio se debe pagar, además del aguinaldo, la prima por presentismo. Esta prima, que es la cuarta parte del medio aguinaldo, se incluirá automáticamente en las facturas de aportes mensuales con mes de cargo junio 2022 para los empleadores, sin ninguna gestión previa.

La prima por presentismo a pagar de parte de los empleadores se calcula tomando el 25% del medio aguinaldo líquido.

Este importe se paga a todo trabajador del sector que haya tenido asistencia perfecta en el período de diciembre 2021 a mayo 2022. En tanto, en caso de que no corresponda el pago de la prima, el empleador deberá informarlo entre el 1º y el 30 de junio a través del servicio en línea o por la aplicación móvil de BPS Trabajo Doméstico.

La prima por presentismo rige desde abril de 2013, y se estableció en el Convenio Colectivo del sector doméstico.

¿Qué significa que el trabajador doméstico tenga asistencia perfecta?



La asistencia perfecta se da cuando el trabajador no tuvo inasistencias en el periodo de control. No se consideran faltas los siguientes motivos: enfermedad con certificación médica ingresada a BPS o BSE, ejercicio del derecho de huelga, decretadas por el PIT-CNT o SUTD con carácter general, licencia anual reglamentaria, licencias especiales (por estudio, duelo, matrimonio, etc.).