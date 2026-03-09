Unidad Indexada hoy: cuánto cotiza la UI este lunes 9 de marzo de 2026 en pesos uruguayos

El valor de la Unidad Indexada (UI) en pesos uruguayos para esta jornada de lunes, 9 de marzo de 2026 es de $ 6,4811, según la cotización brindada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

¿Qué es la Unidad Indexada?

Las Unidades Indexadas son una unidad de valor que toman en cuenta la evolución del índice de precios al consumo (IPC), que a su vez refleja la variación de precios de bienes y servicios que consumen los hogares uruguayos.

Varía todos los días, de manera que al cierre de mes acumula una variación con respecto al valor de la UI del mes previo, equivalente a la variación del índice de precios al consumo durante el mes inmediato anterior al de referencia.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) es el responsable de determinar dicho valor. En los primeros cinco días hábiles de cada mes, el INE publica el valor del Índice de Precios al Consumo (IPC) del mes previo, que refleja la inflación promedio.

En concreto, la UI sigue a la inflación con un mes de retraso; o sea, por ejemplo, el IPC de marzo condiciona la UI de abril y así sucesivamente.

Billetera con billetes de pesos uruguayos. Archivo El País

¿Es mejor invertir en Unidades Indexadas o dólares?

Se desarrolló en junio del año 2002 y se ha transformado en una alternativa válida para mantener el poder de compra en comparación con el dólar, la moneda usualmente elegida por los uruguayos a la hora de ahorrar.

Analizada en el largo plazo, desde su instauración hasta el momento, varios profesionales han hecho el ejercicio de comparar los rendimientos de activos en UI con el mismo monto invertido en dólares. De la comparación, surge que se obtienen mejores ganancias de la inversión en UI.

La Unidad Indexada es una herramienta de ahorro que permite al inversor quedar a resguardo de la pérdida de poder de compra, vía inflación. Lo que se puede comprar con una cantidad estable de UI, es lo mismo a lo largo del tiempo sin perder valor.

Como opción de inversión, la UI permite mantener el poder de compra medido en pesos, pero además es la única que asegura una renta real en la moneda en que vivimos.

En Uruguay, hay préstamos hipotecarios para acceder a una vivienda cotizados en UI, así como para la compra de automóviles. También existen créditos al consumo en Unidades Indexadas.

De la misma manera, varias instituciones financieras y bancarias ofrecen instrumentos de ahorro en Unidades Indexadas, al tiempo que existen bancos que ofrecen los depósitos a plazo fijo y cajas de ahorro en UI.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.