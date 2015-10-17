Tipo de cambio sube en la semana

El precio del dólar estadounidense registró el segundo ascenso semanal consecutivo, incremento que fue determinado el martes, pues a partir del miércoles comenzó a retroceder levemente, con un mercado que estuvo más atento a la evolución del billete verde en Brasil.

Las compraventas interbancarias de la víspera se efectuaron a $ 29,319 en promedio, lo que implicó el tercer descenso diario consecutivo, esta vez de 0,07%. Así, el tipo de cambio cerró la semana con un alza "punta a punta" de 0,8%, y acumula un avance de 0,76% en octubre y de 20,49% en el año.

El Banco República (BROU), por su parte, mantuvo inalterada la cotización al público ayer respecto al jueves, al ubicarla al cierre de la sesión en $ 28,90 para la compra y $ 29,75 para la venta. La variación semanal fue de un aumento de 20 y 15 centésimos respectivamente.

Los montos operados a través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) alcanzaron a US$ 50,8 millones.

El tipo de cambio inició la semana el martes, tras el feriado del lunes, con una fuerte presión compradora de los agentes como consecuencia del salto registrado en Brasil.

En el vecino país, el dólar registró en esa jornada el mayor avance diario en cuatro años (+3,58%) en medio de la incertidumbre ante un eventual juicio político a la presidenta Dilma Rousseff.

A pesar de que el billete verde subió un 1,19% el martes, el Banco Central (BCU) no intervino, algo que sorprendió a los operadores locales.

El BCU apareció el miércoles, tras casi tres semanas de ausencia, al inicio de la jornada, cuando el mercado local mostró una nueva tendencia compradora.

La intervención del Central, de apenas US$ 5,5 millones en el lado vendedor al contado, dio resultado y los compradores se replegaron. De hecho, en esa jornada las primeras operaciones se concretaron en $ 29,55, y rápidamente comenzó a bajar hasta niveles de $ 29,35.

A partir de ese momento y hasta ayer, el mercado local se "planchó" y el dólar se mantuvo siempre dentro de un estrecho rango de precios de entre $ 29,30 y $ 29,40.

Por otra parte, los niveles de liquidez de los bancos mejoraron, lo que se tradujo en una menor presión vendedora de dólares.

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Reapareció el BCU