Tercer día consecutivo de aumento del dólar en la plaza local y se arrima a la barrera de los 43 pesos

Redacción El País

Por tercer día consecutivo, el dólar aumentó este martes un 0,18%, acercándose a la barrera de los $ 43. En promedio cotizó a $ 42,935. En abril, la moneda estadounidense aumenta 1,918% y durante 2025 cae -2,567%.

La divisa osciló entre $ 42,800 y $ 43,100 y finalmente cerró en el mayor valor, con una variación de 0,35% frente al lunes.

A través de las pantallas de Bevsa), se realizaron 57 operaciones por un monto total de US$ 29,20 millones.

Al público, en el BROU, el dólar subió 15 centésimos a la compra y a la venta y cerró en $ 41,90 y $ 44,30.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar subió 0,83% y cotiza a 5,9368 reales. En el mes sube 3,39% y durante 2025 baja -4,13%.

En Argentina, cotizó a 1.076,58 pesos argentinos, apenas un 0,02% más que el precio previo. En el mes sube 0,25% y en 2025, 4,32%.

Fachada de República AFAP. Foto: Darwin Borrelli

Tasa y riesgo

El UBI (Uruguay Bond Index), publicado por República Afap, que mide el riesgo país, nuevamente bajó una unidad (-0,9%) y cerró en 108 puntos básicos. Acompaña este cierre una cotización a la baja, tanto del precio de los bonos uruguayos como del valor de los treasuries (bonos norteamericanos). Durante abril, el UBI sube 13 puntos básicos (13,7%) y en 2025 lo hace 29 puntos básicos (36,70%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 9,26%, apenas por encima del nuevo valor objetivo fijado en el día de ayer por el Banco Central (9,25%).