Tercer ascenso semanal consecutivo del dólar

La cotización del dólar estadounidense en el mercado local registró el tercer avance semanal consecutivo, esta vez un 0,72%, impulsada por fuertes compras de bancos privados y AFAP, acompañando la tendencia alcista registrada por la divisa en el exterior.

En este contexto, el dólar interbancario fondo se promedió el viernes en $ 25,495, un 0,34% por debajo de la media del jueves. En este nivel, la divisa acumula un ascenso de 3,47% en marzo y de 4,78% en el año.

El Banco República (BROU), por su parte, redujo diez centésimos la cotización al público respecto al jueves al ubicarla al cierre en $ 25,15 a la compra y $ 25,85 a la venta.

Las principales divisas del mundo sufrieron una fuerte volatilidad frente a la estadounidense a lo largo de esta semana, como consecuencia de movimientos especulativos respecto de los anuncios que realizaría la Reserva Federal de Estados Unidos sobre el esperado aumento de tasas tras la reunión de dos días de martes y miércoles.

Estos movimientos llevaron a que tanto el dólar en Brasil como frente al euro alcanzaran los niveles más elevados en 12 años.

El mercado local no estuvo ajeno a esta tendencia y tanto bancos privados como AFAP salieron a la búsqueda de dólares, que impulsaron la cotización a los guarismos más elevados en algo más de diez años.

Incluso, en varias ocasiones el tipo de cambio se movió en un amplio rango de precios, lo que propició operaciones de "trading".

Esto es, compraron en un determinado nivel para vender luego a un precio más alto, obteniendo una ganancia.

La divisa podría haber subido aún más, pero varios bancos privados presentaron problemas de liquidez en toda la semana. Una prueba de ello es la tasa call (lo que deben pagar los bancos por préstamos de pesos entre sí a un día de plazo), que se operó en el entorno del 20% en las cinco jornadas.

dólares

Volatilidad externa generó presión compradora localDiego Guichón