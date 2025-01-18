Mercado cambiario: por segunda semana consecutiva, el dólar registró una leva baja semanal

Redacción El País

Por segunda semana consecutiva, el dólar promedio tuvo una variación levemente negativa de -0,02%.

Este viernes la divisa estadounidense bajó apenas 0,05% y cerró a una cotización promedio de $ 43,954, sin superar la barrera de los $ 44. Durante enero, el billete verde baja -0,254%. En la víspera, el dólar varió entre $ 43,950 y $ 43,970 y cerró a $ 43,940, quedando casi igual al valor de cierre del día anterior.

En la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), durante la semana se realizaron 181 operaciones por un total de US$ 89 millones. En particular, en el día de ayer se hicieron 26 transacciones y se operaron US$ 12,50 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó cinco centésimos a la compra y subió otro tanto para la venta, cerrando en $ 42,70 y en $ 45,20, respectivamente.

En su comparación “punta a punta” (en relación con los valores del viernes de la semana pasada) la cotización a la compra bajó 15 centésimos, mientras que a la venta bajó cinco centésimos.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, en esta oportunidad el dólar subió 0,48% y cotizó a 6,0609 reales. Durante enero baja -2,12%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,22% y cerró en 1.044,50 pesos argentinos. En el mes aumenta 1,21%. El dólar blue cotizó a 1.235 pesos argentinos.

El euro se cambió este viernes en torno a los 1,03 dólares, mientras todos aguardan la investidura del presidente electo estadounidense, Donald Trump, el lunes que viene, cuyas políticas, junto con la resistente inflación, podría llevar a la Reserva Federal a pausar las bajadas de tipos de interés.

Dólar. Foto: AFP

Riesgo y tasa

El UBI (Uruguay Bond Index), publicado por República Afap, que mide el riesgo país, cerró en 83 puntos básicos, 4 unidades menos (-4,6%) que en la jornada anterior.

Acompaña esta variación, una cotización al alza de los bonos uruguayos y mixta de los treasuries (bonos norteamericanos). Mientras que en la semana el UBI varía -3,4% (baja 3 unidades). En el mes sube 4 unidades (5,1%). La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio de la semana fue 8,75%, igualando al valor objetivo fijado por el Banco Central.