Mercado cambiario: el dólar cortó su racha bajista de varios días y este martes aumentó de precio

Redacción El País

Este martes el dólar cortó la racha bajista que registró varios días subiendo 0,39% y cotizó a un promedio de $ 42,410. Durante marzo baja -0,411% y en 2025 lo hace -3,758%.

La divisa osciló entre $ 42,300 y $ 42,246 y cerró en $ 42,450, con una variación de 0,12% con respecto al cierre del lunes.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 47 operaciones por un monto total de US$ 28,50 millones.

Al público, en las pizarras del BROU la moneda estadounidense subió cinco centésimos tanto a la compra como a la venta, y cotizó a $ 41,250 y $ 43,650 respectivamente.

Banco Central del Uruguay. Foto: Estefania Leal

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar cotizó a 5,8346 reales, con una suba de 0,72% con respecto al día anterior. Durante marzo, el dólar en Brasil baja -0,24% y en lo que va de 2025, -5,78%.

En Argentina, el dólar oficial cotizó a 1.066,67 pesos argentinos, apenas un 0,03% más que el lunes. En marzo, el dólar en Argentina sube 0,18% y en el año 3,36%. El dólar blue cerró a 1.220 pesos argentinos.

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, cotizó a 91 puntos básicos, dos unidades menos (-2,2%) que en el día anterior. Le acompañó una cotización a la baja tanto de los bonos uruguayos como de los treasuries (bonos norteamericanos). Durante marzo, el riesgo país baja 3 puntos básicos (-3,2%) y en lo que va del año sube 12 puntos básicos (15,2%).