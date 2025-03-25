Mercado cambiario: el dólar arrancó la semana con una nueva caída de precio, ¿a cuánto cotiza?

Redacción El País

El dólar comenzó la semana con una nueva caída, este lunes bajó -0,26% y cotizó a un promedio de $ 42,116. Durante marzo, la moneda baja -1,101% y en lo que va de 2025, -4,425%.

El dólar tuvo una variación entre $ 42,100 y $ 42,150 y cerró en el menor valor, con una variación de -0,24% con respecto al cierre del día viernes.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron 34 operaciones por un monto total de US$ 18,30 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó cinco centésimos a la compra y 15 centésimos a la venta, y cotizó a $ 40,900 y $ 43,300 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, en esta ocasión sube 0,28% y cotiza a 5,7403 reales. Durante marzo, el dólar en Brasil baja -1,86% y en lo que va de 2025, -7,30%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,14% y cerró a 1.071,33 pesos argentinos, continúa con su tendencia al alza. En el mes aumenta 0,62% y en el año 3,81%. El dólar blue cotizó a 1.280 pesos argentinos.

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, cerró a 86 puntos básicos, tres puntos básicos menos (-3,4%) que el viernes. Le acompaña una cotización a la baja de los bonos uruguayos y mixta de los treasuries (bonos norteamericanos). Durante marzo, el riesgo país baja ocho puntos básicos (-8,5%) y en lo que va del año sube siete puntos básicos (8,9%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue de 9%, igualando al objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay.

Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) en la campana de apertura. Foto: AFP

Wall Street

En otro orden, la Bolsa de Nueva York ganó impulso este lunes gracias a la posibilidad de una política comercial estadounidense más flexible de lo esperado.

Al final de la sesión en Wall Street, el índice estrella, el industrial Dow Jones, ganó 1,42% para cerrar en 42.583,32 puntos.

Un funcionario de la Casa Blanca declaró a la AFP que los aranceles a las importaciones específicos por sector “podrían implementarse o no el 2 de abril”, y dijo que la situación era inestable. (Con información de AFP)