El dólar volvió a subir este jueves en Uruguay alcanzando un máximo anual y acercándose a los $ 42

Redacción El País

El dólar alcanzó un nuevo máximo este jueves, con una suba de 0,71% y cotizó en un valor promedio de $ 41,599 el que no superaba desde el 30 de setiembre de 2022 (promedio de $ 41,736). En el mes la moneda sube 3,134% y en el año sube 6,604%.

La moneda estadounidense osciló entre $ 41,350 y $ 41,700 y cerró en $ 41,600, valor 0,85% superior al del cierre anterior.

Al público, en las pizarras del Banco República, la moneda estadounidense subió 35 centésimos tanto a la compra como para la venta para cerrar en $ 40,40 y $ 42,80 respectivamente.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) se realizaron 49 transacciones por un monto equivalente a US$ 24,8 millones.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar baja otra vez, en esta oportunidad -1,06%. En el día de ayer cerró en 5,4189 reales, durante el mes baja -4,20% y en el año sube, 11,93%.

En Argentina, el dólar oficial volvió a subir levemente 0,04%. La moneda cierra en 963,75 pesos argentinos, mientras que en el mes sube 1,15% y en el año 19,21%. El dólar blue cerró en 1.240 pesos argentinos.

El euro avanzó este jueves hasta los US$ 1,1129 después de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos recortara los tipos de interés en medio punto, hasta situarlos en una horquilla de entre el 4,75 y el 5 %.

Riesgo y tasa

En la víspera, el riesgo país medido a través del UBI que elabora República AFAP subió una unidad (1,2%) y cerró en 85 puntos básicos. Este aumento fue acompañado de una cotización a la baja en el precio de los bonos uruguayos y mixta de los treasuries (Bonos Americanos). En el mes de setiembre el UBI subió 19 puntos básicos (28,8%) y en el año subió 15 puntos básicos (21,4%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8,25%, por debajo del valor objetivo fijado por el Banco Central (8,50%).

Reserva Federal. Foto: Archivo El País

Wall Street

La bolsa de Nueva York terminó con una fuerte subida este jueves, luego de digerir el anuncio de recorte de tasas de la Reserva Federal estadounidense del miércoles.

Los inversores ampliaron su espectro de interés en materia de acciones y los principales índices terminaron con nítidos avances.

El Dow Jones (+1,26%) quedó en 42.025,19 puntos y el S&P 500 (+1,70%) en 5.713,64 unidades, ambos en nuevos récords, mientras que el Nasdaq ganó 2,51% a 18.013,98.

El miércoles, la plaza neoyorquina había reaccionado negativamente a la decisión de la Fed de recortar sus tasas en medio punto porcentual.