El dólar volvió a aumentar en la plaza local este miércoles y alcanzó su mayor valor en 33 meses

Redacción El País

El dólar volvió a operar al alza este martes aumentando 0,44% para cotizar a un promedio de $ 43,007 alcanzando un nuevo máximo desde el 24 de febrero de 2022 cuando cotizó a un promedio de $ 43,025. Durante noviembre la divisa sube 3,261% y en el año 10,212%.

El dólar varió ayer entre $ 42,950 y $ 43,100 y cerró en $ 43,070, un 0,40% por encima del cierre previo.

A través de las pantallas de Bevsa, se realizaron 115 operaciones por un valor total de US$ 66,30 millones.

Al público, en las pizarras del BROU el dólar subió 15 centésimos tanto a la compra como para la venta, y cerró en $ 41,85 y $ 44,25 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia para Uruguay en materia cambiaria, en el día de ayer billete verde tuvo un aumento significativo de 0,52% y cotizó a 5,8291 reales. En el mes el dólar en Brasil sube 0,89% y en 2024, 20,40%.

Billetes de 1.000 pesos argentinos. Foto: Canva

Por su parte, en Argentina el dólar oficial subió 0,10% y cotizó a 1.008,75 pesos argentinos. En el mes sube 1,82% y en el año 24,78%. El dólar blue cerró a 1.125 pesos argentinos

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, cerró en 82 puntos básicos, una unidad menos (-1,2%) que en la jornada anterior. Esta baja se da con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos norteamericanos).

En el mes, el riesgo país sube ocho unidades (10,8%) y en 2024 sube 12 puntos básicos (17,1%).