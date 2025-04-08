El dólar registra su mayor cotización de seis semanas en la plaza cambiaria local, ¿por qué?

Redacción El País

El dólar abrió la semana con un nuevo aumento significativo ante las turbulencias internacionales a raíz de la suba de aranceles dispuesta por el presidente estadounidense Donald Trump y las reacciones de sus principales socios comerciales.

El valor promedio de la divisa terminó en $ 42,856, con una suba de 0,78% respecto a la cotización del viernes. El dólar no estaba tan alto desde el 20 de febrero de 2025, cuando cotizó a un promedio de $ 43,122. Durante abril, la moneda sube 1,730% y en lo que va del año cae -2,746%.

En la víspera, la divisa norteamericana varió entre $ 42,600 y $ 43,000 y finalmente cerró en $ 42,950, con una variación de 1,13% con respecto a la cotización del día viernes.

A través de las pantallas de Bevsa, se realizaron 88 operaciones por un monto de US$ 45 millones.

Al público, en las pizarras del BROU, el dólar subió 50 centésimos a la compra y 40 centésimos a la venta y cerró en $ 41,75 y $ 44,15 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar aumentó 1,90% cotizando a 5,8877 reales. En el mes sube 2,53% y en el año cae -4,92%.

En Argentina, el dólar cotizó a 1.076,33 pesos argentinos, un 0,04% por encima de su valor anterior. En el mes sube 0,23% y durante 2025 lo hace 4,30%.

Sede del Banco Central Europeo. Foto: Archivo El País

En Europa, Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en US$ 1,0967, mientras los inversores buscaban activos refugio por el temor a una recesión debida a la guerra comercial.

El UBI (Uruguay Bond Index), publicado por República Afap, que mide el riesgo país, baja una unidad (-0,9%) y cierra en 109 puntos básicos. Desde el 10 de mayo de 2023 (cuando cotizó a 101), el UBI no superaba los 100 puntos básicos. Acompaña este cierre una cotización a la baja, tanto del precio de los bonos uruguayos como del valor de los treasuries (bonos norteamericanos). En el mes, el UBI sube 14 puntos básicos (14,7%) y en 2025 sube 30 puntos básicos (38,00%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 9,27%, superando al valor objetivo fijado por el BCU (9,00%).