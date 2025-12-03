El dólar interbancario no encuentra piso y cayó a su menor valor desde el 11 de junio de 2024; ¿cuánto cuesta?

Redacción El País

El dólar interbancario promedio alcanzó este lunes el menor valor desde el 11 de junio de 2024 cuando había cerrado a $ 39,108. La divisa bajó -0,43% y cerró en $ 39,156. En lo dos días que van de diciembre, la moneda estadounidense bajó -0,275% y en 2025, retrocede -11,142%.

Ayer la divisa fluctuó entre $ 39,05 y $ 39,25 y cerró en el menor valor, manteniéndose estable con respecto al cierre del lunes.

Al público, en las pizarras del Banco de la República (BROU) el billete verde también se mantuvo estable tanto a la compra como para la venta, y cerró en $ 38,05 y $ 40,45. A través de la Bolsa electrónica de Valores (Bevsa) se operaron US$21,70 millones en un total de 42 operaciones.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar tuvo una variación de apenas -0,01% y cerró en 5,3465 reales. En lo que va de diciembre avanza 0,24% y durante 2025 retrocede -13,66%.

Banco Central del Uruguay Foto: Gianni Schiaffarino

En Argentina, el dólar oficial cerró a 1.453,58 pesos argentinos, un 0,31% más que en la jornada anterior. En el mes, la divisa aumentó 0,20% y en lo que va del año, el dólar en Argentina viene aumentando 40,85%.

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP, se mantiene en 69 puntos básicos. Junto a este cierre se da una cotización mixta en el precio de los bonos uruguayos y también en el valor de los treasuries (bonos estadounidenses).

En el mes, el riesgo país cae una unidad (-1,4%) y el año, retrocede diez puntos básicos (-12,7%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) cerró nuevamente en 8,20%, superando al valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay (8,00%).