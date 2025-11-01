El dólar en Uruguay sigue "planchado" y completa un trimestre por debajo del "piso" de $ 40; analistas ven suba

El dólar en Uruguay sigue “planchado” y a nivel interbancario afianza su cotización por debajo de los $ 40. En octubre la moneda estadounidense volvió a tener una pequeña baja por tercer mes consecutivo. Además, ya completa un trimestre con un cierre mensual por debajo del “piso” de los $ 40, si bien los analistas esperan que termine el año algo por encima de ese valor.

Ayer el dólar interbancario bajó por tercer día consecutivo, esta vez -0,11%, y se negoció en promedio a $ 39,799. En octubre la divisa estadounidense bajó 0,12% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el de fin de setiembre, cuando había cotizado a $ 39,845).

Salvo en julio (cuando aumentó) el billete verde a nivel interbancario ha caído en todos los meses de 2025 en la comparación “punta a punta”.

En lo que va del año el dólar cae 9,68%, mientras que en los 12 meses cerrados a setiembre retrocede 4,44%.

El debilitamiento del dólar es un fenómeno global y de hecho en Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, la divisa estadounidense presenta un retroceso más grande en lo que va del año que el que se da en el mercado local.

Pese a ello, los analistas ven algún repunte del dólar hacia fin de año y que culmine por encima del "piso" de los $ 40. Según la Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central (BCU) divulgada el pasado 17 de octubre, los bancos, consultoras, economistas y AFAP estiman en mediana que el dólar cotizará a fin de 2025 a $ 40,45, con respuestas entre $ 39,90 y $ 41,30. Eso supone un incremento del billete verde de 1,6% respecto del valor actual.

En una exposición que realizó ante el club de empresarios Piso 40 en el World Trade Center de Montevideo, el presidente del BCU, Guillermo Tolosa enfatizó en la importancia de fortalecer la confianza en el pesos uruguay y ejemplificó con lo que ocurre este año con la moneda estadounidense, que se debilita.

Según un comunicado del BCU, Tolosa habló del problema que enfrentan las empresas que fijan precios en dólares de productos importados pensando en eliminar su exposición cambiaria. “Cuando sube el tipo de cambio, también lo hacen los precios en pesos, y eso genera caídas de ventas más pronunciadas que si los precios se fijaran en moneda nacional”, advirtió.

El presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa expuso ante empresarios en Piso 40 del WTC Montevideo. Foto: BCU.

Tolosa consideró que esta práctica, como otras de dolarización en el país, reflejan un temor heredado a devaluaciones abruptas, propio de décadas pasadas, pero injustificado en el contexto actual local e internacional.

También recordó que, aunque históricamente el dólar tendía a fortalecerse en tiempos de crisis, esa dinámica ha sido distinta en 2025 y no está gozando de su papel tradicional de refugio frente a la incertidumbre.

Asimismo, recordó que ahorrar en dólares implica una pérdida sustancial de poder adquisitivo y constituye un obstáculo para el crédito y la inversión local.

“Modificar estas conductas representa un verdadero cambio de paradigma hacia una economía más estable y resiliente”, resumió Tolosa.

Los datos de octubre

Durante octubre, se dieron 18 aumentos y cinco disminuciones en la cotización de la moneda estadounidense en el mercado de cambios uruguayo, pero en la comparación "punta a punta" la divisa bajó porque las caídas fueron de mayor magnitud.

La máxima variación al alza fue el 8 de octubre, cuando la moneda estadounidense subió 0,32%, mientras que la mayor baja muy similar (-0,31%) y se dio el 15 de octubre.

Además, el 20 de octubre el dólar alcanzó su mínima cotización mensual: $ 39,795, valor que no se alcanzaba desde el 30 de junio (cuando cerró a $ 39,548).

Ayer la divisa estadounidense cotizó entre $ 39,79 y $ 39,82, para finalizar en el máximo, un 0,15% por debajo del cierre del jueves.

En la semana, el dólar en Uruguay bajó 0,29% "punta a punta" (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo).

En tanto, la cotización en el promedio del mes del dólar fue de $ 39,923, 0,12% menos en relación al valor promedio de setiembre que fue de $ 39,97.

La operativa del mercado de cambios y el dólar al público en octubre

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en el mes de octubre se realizaron un total de 1.108 transacciones por un monto equivalente a US$ 596 millones. Ayer apenas se realizaron 17 operaciones por un monto de US$ 8,5 millones.

Al público en las pizarras del Banco República (BROU) el dólar bajó 10 centésimos a la compra y se mantuvo estable para la venta (respecto al jueves), cerrando el mes en $ 38,55 y $ 41,05 respectivamente.

Dólar. Foto: AFP

En la semana la cotización del billete verde al público bajó 10 centésimos tanto a la compra como a la venta “punta a punta”. En tanto, en octubre el dólar en las pizarras del BROU a la compra bajó 10 centésimos y a la venta quedó estable "punta a punta".

El dólar en la región

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría para Uruguay, el dólar quedó prácticamente estable ayer (con una baja mínima de 0,01%) y cerró en 5,3843 reales. En el mes, el dólar en Brasil subió 1,24%, aunque en lo que va del año cae 13,05%.

En Argentina la divisa oficial subió 0,65% ayer y cerró en 1.443 pesos argentinos. Durante octubre el dólar oficial subió 5,59% y en lo que va de 2025 aumenta 39,83%.

En tanto, en el mercado cambiario informal, el dólar blue cerró ayer a 1.445 pesos argentinos en las cuevas y arbolitos que operan en la City porteña. Se trató de una caída de 0,7% frente al jueves. En el mes quedó estable, ya que tenía el mismo valor el 30 de setiembre.

Riesgo país y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP subió dos unidades ayer y cerró en 62 puntos básicos. Así en octubre, el riesgo país subió una unidad, aunque en lo que va del año retrocede 16 puntos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día de plazo) promedio del mes fue de 8,33%, en línea con el objetivo fijado por el Banco Central (8,25%).

El Comité de Política Monetaria del Central se reunirá el próximo 18 de noviembre para evaluar la situación económica, la inflación (que está en 4,25%, prácticamente en la meta de la entidad de 4,5%) y las expectativas de inflación. Con ese análisis deberá resolver si mantiene o baja la tasa de referencia, después que en octubre decidiera un recorte de 50 puntos básicos para llevarla al actual nivel de 8,25%.