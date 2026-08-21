El dólar en Uruguay prácticamente estable mientras sube en Brasil, su principal referencia cambiaria

El dólar en Uruguay se mantuvo casi estable ayer (bajó apenas 0,03%) y se negoció en promedio en $ 40,195. El billete verde cotizó entre $ 40,16 y $ 40,23 para finalizar en el máximo, eso es un 0,07% por encima del cierre del miércoles.

En lo que va del mes, la divisa estadounidense baja 0,19% y en lo que va del año aumenta 2,96%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se negociaron US$ 28,5 millones en 46 operaciones.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar quedó estable ayer tanto para la compra como para la venta, y cerró en $ 39 y $ 41,40 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió 0,29% ayer y cerró en 5,1862 reales. En el mes la moneda estadounidense sube 2,14%, aunque en lo que va del año retrocede 5,75%.

Por su parte, en Argentina, el dólar oficial cerró casi estable (con una mínima baja de 0,02%) en 1.497,29 pesos argentinos. En el mes aumenta 0,59% y en 2026 sube 2,59%.

Billetes de dólares estadounidenses. Foto: Canva.

El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP cerró ayer en 64 puntos básicos, esto es dos unidades menos que el miércoles. En el mes, el riesgo país sube seis unidades, mientras que en 2026 baja dos puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,75%, en línea con el objetivo fijado por el Banco Central.

