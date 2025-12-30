El dólar en Uruguay cotiza estable, muy cerca del "piso" de los $ 39, en jornada con mucha operativa

Redacción El País

El dólar en Uruguay quedó estable ayer y sigue muy cerca del "piso" de los $ 39, ya que el interbancario se negoció en promedio a $ 39,136. En la jornada, a nivel interbancario, el billete verde cotizó entre $ 39,10 y $ 39,20 para finalizar en $ 39,15. El valor de cierre apenas subió 0,08% respecto al del viernes.

En lo que va de diciembre la moneda estadounidense baja 0,33% y durante 2025 retrocede 11,19%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se hicieron 69 transacciones por un total de US$ 39,5 millones, esto es una jornada de operativa alta.

Bolsa Electrónica de Valores. Foto: BEVSA.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar ayer subió 10 centésimos para la compra y quedó estable para la venta, y cerró en $ 37,95 y $ 40,35 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió ayer 0,59% y cerró en 5,5739 reales. En el mes, el dólar en Brasil aumenta 4,5%, mientras que en lo que va del año cae 9,99%.

Una persona sostiene un billete de 10 dolares. Foto: EFE

Por otra parte, en Argentina, el dólar oficial subió 0,17% ayer y finalizó en 1.454,92 pesos argentinos. En diciembre sube 0,29% y el año lo hace 40,98%.

Riesgo país y tasa de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP subió dos unidades ayer y cerró en 68 puntos básicos.

Este aumento se dio con una cotización levemente al alza en el precio de los bonos uruguayos y al alza en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país baja dos unidades, mientras que en el año retrocede 11 puntos básicos.

En tanto, la tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 7,5%, el nuevo objetivo fijado por el Banco Central.