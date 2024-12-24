El dólar empezó la semana a la baja y tuvo su mayor caída desde el 28 de octubre pasado

Redacción El País

El dólar empezó la semana con un caída de -0,76% y cotizó en un valor promedio de $ 44,157. Esta baja es la mayor en casi dos meses, el 28 de octubre retrocedía -1,38% respecto a la jornada anterior. Ayer la divisa osciló entre $ 44,05 y $ 44,35 para cerrar finalmente en $ 44,3. El valor de cierre baja -0,23% respecto al anterior.

En lo que va de diciembre la divisa aumenta 2,31% y en el 2024 sube 13,16%

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se hicieron 46 operaciones por US$ 25,9 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar no varió respecto a la venta, bajó diez centésimos para la compra y cerró en $ 43,15 y $ 45,55.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria, el dólar aumentó 1,37% y cerró en 6,1614 reales. En el mes, el dólar en Brasil sube 1,78% y en el año aumenta 27,27%.

En Argentina, el dólar subió 0,30% y cotizó en 1028,5 pesos argentinos. En el mes la suba acumulada es de 1,66% y en el 2024. El dólar blue cotizó en 1.200 pesos argentinos.

Billetes y monedas de pesos argentinos. Foto: AFP

El euro subió este lunes y el Banco Central Europeo (BCE) fijó el tipo de cambio en US$ 1,0393. La sesión estuvo marcada por las expectativas con respecto a los tipos de interés en Europa y en EE.UU.

Este lunes hubo reunión del Comité de Política Monetaria y se decidió un aumento de la tasa de referencia de 25 puntos básicos fijando el nuevo valor objetivo en 8,75%. La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue 8.5%, por debajo del nuevo valor objetivo fijado por el Banco Central.

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP bajó ocho unidades y cerró en 75 puntos básicos.

Esta baja se dio con una cotización mixta en el precio de los bonos uruguayos y la baja en el valor de los treasuries (bonos americanos). En el mes el UBI baja 12 puntos básicos (-13,8%) y en el año sube cinco unidades (7,1%).