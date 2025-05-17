El dólar cortó una racha de cuatro semanas consecutivas en baja y cerró esta al alza; ¿cuánto cuesta?

Redacción El País

Tras cuatro semanas consecutivas de cierre a la baja del dólar promedio, en esta ocasión la divisa terminó con una suba de 0,30%. En el día de ayer, la moneda estadounidense subió 0,43% y cotizó a un promedio de $ 41,879. Durante mayo el dólar baja -0,167%, y en lo que va de 2025, -4,963%.

La moneda osciló entre $ 41,750 y $ 41,950 y cerró en $ 41,850, con una variación de 0,24% con respecto a la cotización del jueves.

Mientras que en la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en la semana se hicieron 173 operaciones por un monto total de US$ 96 millones, en la jornada de ayer se realizaron 43 operaciones por un total de US$ 29,00 millones.

Al público, en las pizarras del Banco de la República (BROU), el dólar subió cinco centésimos a la compra y 15 centésimos a la venta, cotizando a $ 40,600 y $ 43,100 respectivamente.

En su comparación “punta a punta” (en relación a los valores del viernes anterior) el dólar subió diez centésimos tanto a la compra como a la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar subió 1,06% y cotizó a 5,6925 reales. En mayo sube 0,56%, y en lo que va de 2025 baja -8,07%.

La última cotización del dólar oficial en Argentina fue de 1.146,72 pesos argentinos, un 0,99% más que la cotización anterior. En mayo sube 6,97% y duran- te 2025 viene subiendo 11,12%. El dólar blue cotizó a 1.165 pesos argentinos.

En Europa el Banco Central Europeo (BCE) fijó este viernes el cambio de referencia del euro en US$ 1,1194.

Billetes de 1.000 pesos argentinos. Foto: Canva

Riesgo y tasa

El UBI (Uruguay Bond Index), que publica República Afap y mide el riesgo país, cerró en 81 puntos básicos, cuatro unidades menos (-4,7%) que la cotización anterior. Acompaña esta variación, una cotización al alza de los bonos uruguayos y a la baja de los treasuries (bonos norteamericanos). Mientras que en la semana el UBI varía -3,6% (baja tres unidades), en el mes bajó 15 unidades (-15,6%) y en el año subió dos unidades (2,5%).

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio de la semana fue 9,28%, superando al valor objetivo fijado por el Banco Central (9,25%).