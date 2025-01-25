El dólar cerró la tercera semana seguida a la baja y cotiza a su menor valor desde el 3 de diciembre pasado

Redacción El País

A lo largo de la semana, el dólar promedio bajó -0,82% y cotizó a $ 43,243, el menor valor desde el 3 de diciembre de 2024, cuando cotizó a $ 43,175. En la semana tuvo una baja de -1,62% y ya es la tercera semana consecutiva que tiene una variación negativa. Durante enero, la moneda estadounidense baja -1,868%.

El dólar osciló entre $ 43,150 y $ 43,300, y cerró al precio mayor, variando -0,44% con respecto al cierre del día anterior.

Mientras que en la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en el día de ayer se hicieron 67 transacciones y se operaron US$ 33,4 millones, durante la semana se realizaron 299 operaciones por un total de US$ 147 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó 25 centésimos a la compra y 15 centésimos a la venta, y cerró en $ 42,05 y $ 44,55 respectivamente. En su comparación “punta a punta” (en relación a los valores del viernes anterior), las cotizaciones a la compra y a la venta bajaron 65 centésimos.

En Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó -0,80% y cotizó a 5,8925 reales, continúa por debajo de los 6 reales. Durante enero, baja -4,84%.

En Argentina, el dólar oficial subió 0,18% y cerró en 1.049,58 pesos argentinos. En el mes aumenta 1,70%. El dólar blue cotizó a 1.225 pesos argentinos.

Billetes de euros. Foto: Freepik

En Europa, el euro concluyó la semana al alza y subió de nuevo por encima de la barrera de los US$ 1,05, un valor que no se veía desde el pasado diciembre, en un contexto económico internacional marcado por las amenazas arancelarias del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El UBI (Uruguay Bond Index), que mide el riesgo país y es publicado por República Afap cerró en 83 puntos básicos, una unidad más (1,2%) que el jueves. Acompaña esta variación, una cotización levemente al alza de los bonos uruguayos y al alza de los treasuries (bonos norteamericanos). Mientras que en la semana el UBI varía 5,8% (sube cinco unidades), en el mes sube cuatro (5,1%).

La tasa de interés call promedio de la semana fue 8,53%.