El dólar cortó una racha de cinco caídas seguidas y ayer subió, pero sigue lejos de los $ 44

Redacción El País

Tras cinco días consecutivos de baja, este jueves, el dólar subió 0,32% y cotizó a un promedio de $ 43,599. Durante enero, el dólar baja -1,060%.

La moneda operó entre $ 43,450 y $ 43,700 y cerró a $ 43,490, con una variación de 0,12%, con respecto al cierre del día anterior.

A través de las pantallas de Bevsa, se realizaron 69 operaciones por un monto total de US$ 35 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar se mantuvo ayer tanto para la compra como para la venta y cerró en $ 42,30 y $ 44,70, respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, la moneda bajó nuevamente, esta vez -0,46% y cotizó a 5,9399 reales. En enero, la divisa baja -4,08%.

En Argentina, el dólar oficial cotizó a 1.047,67 pesos argentinos, con una suba de apenas 0,04% respecto a la jornada anterior. Durante enero, sube 1,52%. El dólar blue cerró a 1.240 pesos argentinos.

En Europa, el euro volvió a caer este jueves por debajo de los US$ 1,04, en un contexto internacional de incertidumbre, tras haberse beneficiado inicialmente tras la investidura de Donald Trump como presidente de EE.UU. este lunes.

Un comerciante muestra su camiseta con la imagen de Donald Trump en la Bolsa de Nueva York Foto: AFP

Al subir durante este miércoles temporalmente por encima de los US$ 1,0435 , la moneda única europea tocó un techo y experimentó este jueves un rebote.

La falta de claridad sobre los planes del presidente de EE.UU. Donald Trump, sobre los aranceles a importaciones de China, ha puesto bajo presión al dólar. El 10% anunciado por Trump está claramente por debajo del 60% con el que había amenazado durante la campaña electoral.

Ese hecho contribuyó durante esta semana a una estabilización del curso del euro que se dio, sin embargo, en un marco de incertidumbre frente a posibles medidas de la nueva administración estadounidense.

Riesgo

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, subió una unidad (1,2%) y llegó a 82 puntos básicos. Le acompañó una cotización a la baja de los bonos uruguayos y mixta de los treasuries (bonos norteamericanos). Durante el mes de enero, el riesgo país sube tres puntos básicos (3,8%).