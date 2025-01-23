El dólar registró quinta caída seguida en el mercado local y cotiza en su menor valor desde el 5 de diciembre

Redacción El País

El dólar promedio bajó y registró este miércoles su quinto descenso consecutivo. Además, cayó -0,65%. La moneda estadounidense cotizó a un promedio de $ 43,458, menor valor desde el 5 de diciembre de 2024, cuando cerró a un promedio de $ 43,450. Durante enero, el dólar baja -1,380%.

La moneda varió entre $ 43,400 y $ 43,550 y cerró en $ 43,440, un -0,59% menos que el cierre del día previo.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores, se realizaron 80 operaciones por un monto total de US$ 37,8 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República (BROU), el dólar bajó 25 centésimos tanto a la compra como para la venta y cerró en $ 42,30 y $ 44,70, respectivamente.

Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para el país, la moneda bajó -1,27% y cotizó a 5,9674 reales, menor valor desde el 12 de diciembre de 2024 cuando cotizó a 5,9408 reales. En enero, la divisa baja -3,63%.

En Argentina, el dólar oficial cotizó a 1.047,25 pesos argentinos, con una suba de 0,19% respecto a la jornada anterior. Durante enero sube 1,48%. El dólar blue cerró a 1.240 pesos argentinos.

El UBI, Uruguay Bond Index publicado por República Afap, que mide el riesgo país, bajó dos unidades (-2,4%) hasta los 81 puntos básicos. Le acompañó una cotización levemente a la baja de los bonos uruguayos y a la baja de los treasuries (bonos norteamericanos). Durante el mes de enero, el riesgo país sube dos puntos básicos (2,5%).